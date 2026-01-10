Renzo Huamanchumo Castillo organizó un viaje a Venezuela junto con su esposa, Rosa Carolina, en septiembre de 2024. A pesar de las altas expectativas de conocer el país de su cónyuge, el hombre de 48 años nunca imaginó que sería secuestrado por agentes del régimen chavista al ingresar a su territorio.

De nacionalidad peruana y estadounidense, logró ser liberado gracias a un intercambio de detenidos entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, que tuvo a la administración de Nayib Bukele como agente mediador. Sin embargo, no ha olvidado el encarcelamiento y todavía persiste en su memoria a raíz de la tortura que sufrió en diferentes centros del chavismo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El viaje a Venezuela que terminó siendo una pesadilla a manos del chavismo

La historia de Renzo comenzó el 22 de septiembre de 2024, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, ubicada en el departamento colombiano de Norte de Santander. En compañía de su esposa y de la mejor amiga de esta, Reymar, debían cruzar aduanas para visitar San Cristóbal, capital del estado de Táchira.

Todavía en territorio colombiano, Rosa y Reymar abordaron un taxi conducido por Alejandro Betancourt, de nacionalidad venezolana. Por su parte, Huamanchumo viajó en el vehículo de David Misé, procedente de Cúcuta. Los cinco pasaron la frontera sin mayor problema, pero al ingresar a Venezuela tuvieron que esperar un par de horas sin saber el motivo exacto.

De pronto, apareció un auto negro, del cual salieron dos militares. Ellos notaron la presencia de Renzo, gritaron su nombre y lo identificaron. "Luego me agarraron del cuello y me tiraron detrás del carro", afirmó el ciudadano de nacionalidad estadounidense en una entrevista para La República.

Las autoridades chavistas le aseguraron a él y a las otras cuatro personas que la intervención formaba parte de una investigación. Huamanchumo le dijo a su esposa que no se preocupara porque no había cometido nada malo. Irónicamente, lo llevaron a San Cristóbal, pero para ser internado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de esa ciudad, antes de ser enviado a Caracas.

Los abusos durante sus casi 10 meses de secuestros de Venezuela

Renzo ingresó a la instalación del DGCIM en la capital venezolana, conocida como Boleíta. En ese lugar, se encontró con reclusos de diferentes nacionalidades, como estadounidenses y colombianos. Todos desconocían la razón exacta de su detención. Solo recibían como respuesta que las autoridades chavistas realizan una investigación.

Al caer la noche, tuvo que dormir en el piso dentro de un cuarto que no circulaba mucho aire. "Apestaba horrible. Nos bañábamos una vez al día con agua que estaba completamente helada", recordó. Describió que el único baño que tenía presentaba hongos y que también era usado por sus compañeros de celda.

"Yo tengo que tomar pastillas para el corazón. Ellos también tenían mi pastilla y no me las daban", lamentó. Renzo sufre de hipertensión, lo que eleva su presión arterial cuando no toma sus medicamentos. Así, experimentó mareos, debilidad y desmayos a lo largo de su secuestro.

Inicialmente, llevó consigo alrededor de 40 pastillas, debido a que tenía proyectado que su viaje a Venezuela duraría 2 semanas. En la base militar, los guardias le decían que no tenían las pastillas que necesitaba una vez que se le acabaron. A ello se sumaron los problemas de digestión que ocasionaba la alimentación en Boleíta.

"Si comías, te daba diarrea o te afectaba el estómago", aseguró. Asimismo, el agua fue uno de los recursos que más faltaban en el centro de tortura. Rogaba a los guardias para que le dieran agua en una botella, pero recibía su rechazo, por lo que era necesario racionarla para otros días.

En particular, sufrió cuando la vigilancia le prohibió expresarse en su idioma. "No querían que hablara en inglés. Cuando hablaba en español, (mis compañeros) me decían que no me entendían. Entonces, yo no sabía cómo comunicarme con ellos", acotó. De hecho, relató que actualmente comunicarse en castellano le genera ansiedad, debido a que le recuerda su secuestro.

El final de la pesadilla en Venezuela

En julio de 2025, los guardias le comunicaron a Renzo que sería enviado a Houston (EE. UU.), ciudad de donde salió antes de viajar a Colombia. Era una noticia que había esperado durante 10 meses. En enero de ese año, otros prisioneros estadounidenses fueron liberados con destino a su país natal.

"En ese momento, nos sentíamos mejor porque teníamos fe en que nuestros compañeros habían hablado de nosotros. Teníamos esa esperanza", resaltó. De esta manera, viajó a El Salvador, donde se enteró recién de las negociaciones del gobierno de Donald Trump con el chavismo.

Según le comentaron, el chavismo acordó un intercambio de 280 venezolanos por 10 ciudadanos de Estados Unidos. Después, aterrizó en una base militar norteamericana, donde permaneció un mes. En ese período, no tuvo comunicación con sus familiares mientras seguían evaluando su estado de salud.

"Querían que primero estuviéramos un poco mejor mentalmente antes de hablar con la gente", mencionó. Desde entonces, ha asistido a terapias y mantiene contacto con otros exprisioneros. Lamentablemente, su esposa, Rosa Carolina, su mejor amiga y el taxista Alejandro Betancourt siguen secuestrados por el chavismo.