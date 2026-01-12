HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El Foro Penal cuestionó las cifras del gobierno interino de Delcy Rodríguez y afirmó que solo se concretó la liberación de 17 presos políticos en Venezuela.

Gobierno de Delcy Rodríguez indicó que la liberación de 116 presos políticos se sumó a las 187 excarcelaciones ordenadas por Nicolás Maduro.
Gobierno de Delcy Rodríguez indicó que la liberación de 116 presos políticos se sumó a las 187 excarcelaciones ordenadas por Nicolás Maduro. | Composición LR

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano liberó a otros 116 presos políticos que, según el gobierno interino de Delcy Rodríguez, "alteraron el orden constitucional y atentaron contra la estabilidad de la Nación". La reciente excarcelación se produjo luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. Ahora el exdictador enfrenta a la justicia de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos vinculados al uso de armas automáticas.

Sin embargo, el Foro Penal detalló que, hasta el 11 de enero de 2026, solo se concretó la liberación de 17 personas. Además, la ONG, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, indicó que actualmente hay 803 presos políticos. "Lamentablemente, todo sigue igual respecto a los presos políticos", escribió en la red social X el presidente de la organización Alfredo Romero.

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos

A través de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario puntualizó que la liberación de 116 presos políticos se sumó a las 187 excarcelaciones ordenadas por la dictadura de Nicolás Maduro en diciembre. El jueves 8 el hermano de la mandataria interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen venezolano tomó la decisión de poner en libertad a "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros, aunque no precisó una cifra exacta. Estas fueron las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras el derrocamiento de Maduro.

Entre los liberados se encontraban Enrique Márquez, excandidato presidencial, y Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, quienes permanecieron detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como el Helicoide. Antes del anuncio del gobierno de Rodríguez, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, apostilló en la red social X que durante la madrugada del 12 de enero se produjeron al menos 24 liberaciones de presos políticos.

Desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia afirmó que la "normalización" de Venezuela solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada el 28 de julio de 2024". Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso electoral e insistieron en que González había ganado los comicios frente a Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se publicaran los resultados detallados.

González consideró que los presos políticos son "rehenes de un sistema de persecución". Previamente, señaló que se trata de "personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder".

Nicolás Maduro también ordenó liberación de presos políticos

Durante la Navidad, el régimen venezolano liberó a 99 presos políticos detenidos tras protestar por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. La proclamación del dictador para un tercer mandato consecutivo provocó manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, según la agencia AFP.

No obstante, en un inicio, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que la dictadura de Maduro había liberado a 71 presos políticos. También en la víspera de Año Nuevo se anunció la liberación de otros 88 detenidos, aunque la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón cuestionó la cifra oficial y afirmó que solo se materializaron 33 excarcelaciones.

En ese contexto, la oposición venezolana sostiene que estas liberaciones forman parte de una estrategia de "puerta giratoria", que permite la salida de algunos presos mientras otros ingresan al sistema penitenciario. María Corina Machado aseveró que Delcy Rodríguez gobernará de forma "temporal" y sostuvo que el país atraviesa un proceso de transición desde la captura de Maduro.

