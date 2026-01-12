El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos de carácter técnico vinculados al ámbito migratorio. La declaración fue difundida a través de sus redes sociales, en respuesta a versiones sobre un eventual acercamiento bilateral.

En su pronunciamiento, el mandatario subrayó que cualquier relación entre ambos países debe sustentarse en "el respeto al Derecho Internacional" y no en prácticas que, según señaló, marco históricamente el vínculo bilateral, como las amenazas o la coerción económica.

Díaz-Canel reiteró que el Gobierno cubano ha mantenido una disposición permanente al diálogo con las distintas administraciones estadounidenses, incluida la actual, siempre que este se base en principios de igualdad soberana, respeto mutuo y beneficio recíproco. Según el jefe de Estado, estos elementos son condiciones indispensables para avanzar hacia una relación “seria y responsable”.

Los migrantes cubanos son las “víctimas”

Según afirmó el mandatario, las sanciones impuestas contra Cuba no guardan relación con la comunidad migrante, a la que describió como una de las principales afectadas por el giro en las políticas migratorias adoptadas por la Casa Blanca. En sus declaraciones, sostuvo que estos ciudadanos han sido utilizados como argumento político sin que se atiendan sus verdaderas condiciones.

Díaz-Canel calificó además a los migrantes cubanos como “víctimas” tanto del endurecimiento de las medidas migratorias como de lo que definió como la “traición de los políticos de Miami”, a quienes acusó de promover agendas que, a su juicio, profundizan las tensiones bilaterales y perjudican a la propia diáspora cubana.

Presión de Estados Unidos contra Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Cuba dejaría de recibir petróleo y recursos financieros procedentes de Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese contexto, sugirió que la isla, gobernada por el Partido Comunista, debería avanzar hacia un acuerdo directo con Washington.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien respondió el mismo domingo que Cuba defendería su soberanía “hasta la última gota de sangre”, en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales.

En sus declaraciones, Trump también se refirió a los migrantes cubanos en Estados Unidos, asegurando que su intención era “cuidar” a quienes, según dijo, fueron obligados a abandonar la isla o emigraron bajo presión. A este grupo los describió como “grandes ciudadanos de los Estados Unidos”, reforzando el componente migratorio dentro de su mensaje político hacia La Habana.