HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí encapuchado se reúne con amigo de Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Cuba niega conversaciones con Estados Unidos y apunta a que debe darse bajo los "principios del Derecho Internacional"

El mandatario consideró a los migrantes cubanos como "víctimas" de las sanciones y las políticas de EE. UU., acusando a ciertos políticos de Miami de influir negativamente en la diáspora cubana.

Díaz-Canel reiteró que el Gobierno cubano ha mantenido una disposición permanente al diálogo. Foto: AFP.
Díaz-Canel reiteró que el Gobierno cubano ha mantenido una disposición permanente al diálogo. Foto: AFP.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos de carácter técnico vinculados al ámbito migratorio. La declaración fue difundida a través de sus redes sociales, en respuesta a versiones sobre un eventual acercamiento bilateral.

En su pronunciamiento, el mandatario subrayó que cualquier relación entre ambos países debe sustentarse en "el respeto al Derecho Internacional" y no en prácticas que, según señaló, marco históricamente el vínculo bilateral, como las amenazas o la coerción económica.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Díaz-Canel reiteró que el Gobierno cubano ha mantenido una disposición permanente al diálogo con las distintas administraciones estadounidenses, incluida la actual, siempre que este se base en principios de igualdad soberana, respeto mutuo y beneficio recíproco. Según el jefe de Estado, estos elementos son condiciones indispensables para avanzar hacia una relación “seria y responsable”.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

Los migrantes cubanos son las “víctimas”

Según afirmó el mandatario, las sanciones impuestas contra Cuba no guardan relación con la comunidad migrante, a la que describió como una de las principales afectadas por el giro en las políticas migratorias adoptadas por la Casa Blanca. En sus declaraciones, sostuvo que estos ciudadanos han sido utilizados como argumento político sin que se atiendan sus verdaderas condiciones.

Díaz-Canel calificó además a los migrantes cubanos como “víctimas” tanto del endurecimiento de las medidas migratorias como de lo que definió como la “traición de los políticos de Miami”, a quienes acusó de promover agendas que, a su juicio, profundizan las tensiones bilaterales y perjudican a la propia diáspora cubana.

Presión de Estados Unidos contra Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Cuba dejaría de recibir petróleo y recursos financieros procedentes de Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese contexto, sugirió que la isla, gobernada por el Partido Comunista, debería avanzar hacia un acuerdo directo con Washington.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien respondió el mismo domingo que Cuba defendería su soberanía “hasta la última gota de sangre”, en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales.

En sus declaraciones, Trump también se refirió a los migrantes cubanos en Estados Unidos, asegurando que su intención era “cuidar” a quienes, según dijo, fueron obligados a abandonar la isla o emigraron bajo presión. A este grupo los describió como “grandes ciudadanos de los Estados Unidos”, reforzando el componente migratorio dentro de su mensaje político hacia La Habana.

Notas relacionadas
Donald Trump advierte que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero venezolano: “¡Ya no más!”

Donald Trump advierte que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero venezolano: “¡Ya no más!”

LEER MÁS
Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

Así es el grupo de inteligencia cubana, un legado de Fidel Castro, que falló al proteger a Maduro de ser capturado por EE.UU.

LEER MÁS
Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Mundo

Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025