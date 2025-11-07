HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Luis Arce es expulsado del MAS antes de entregar la presidencia de Bolivia a Rodrigo Paz: "Desvió fondos del partido"

El dirigente del MAS no reveló montos, pero sí atribuyó también a Arce la responsabilidad por la crisis económica en Bolivia y electoral del partido.

La alta impopularidad del presidente Luis Arce se sumaba a la imagen débil del partido MAS en Bolivia.
La alta impopularidad del presidente Luis Arce se sumaba a la imagen débil del partido MAS en Bolivia. | Composición LR

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del Movimiento al Socialismo (MAS) a pocas horas de dejar el cargo y entregar la banda al mandatario electo Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). "Desvió los fondos del instrumento político (partido)" sin rendir cuentas, denunció la dirigencia, lo que marcó el colapso definitivo del bloque que gobernó al país durante casi dos décadas.

Arce, economista de 62 años y antiguo aliado de Evo Morales, llegó al poder en 2020 como heredero político del exjefe de Estado, pero en los últimos años ambos sostuvieron una pugna interna por el control del partido. La derrota electoral del MAS en los comicios generales de agosto, donde obtuvo apenas el 3,17% de los votos, precipitó su descomposición y allanó la llegada de Paz, un senador de centroderecha que promete un cambio drástico respecto al modelo estatista aplicado desde 2006.

Otras razones clave de la expulsión de Arce

Según Grover García, dirigente del MAS, la expulsión de Arce se sustentó en tres motivos principales: el presunto desvío de fondos del partido, acusaciones de corrupción presentadas ante la justicia y su incapacidad para manejar la crisis económica que golpeó al país. El dirigente no precisó los montos ni mecanismos de los desvíos en la conferencia de prensa.

El líder partidario también atribuyó a Arce la responsabilidad por el colapso económico y electoral del MAS. Durante su gobierno, Bolivia enfrentó su peor crisis en cuatro décadas, marcada por la escasez de dólares y combustibles, lo que deterioró la imagen del mandatario. "Hemos dado varias sugerencias, varias salidas, no las han aplicado. No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de las debilidades de Luis Arce y algunos ministros", afirmó García al justificar la medida.

Áñez liberada, Evo Morales y la investidura de Paz

La investidura de Rodrigo Paz, prevista para el sábado 8 de noviembre en La Paz, se convertirá en un acto histórico que simboliza el fin del ciclo político del MAS. Más de 50 delegaciones internacionales y cinco presidentes —Gabriel Boric, Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña y Yamandú Orsi— confirmaron su asistencia. La expresidenta interina Jeanine Áñez, liberada el jueves 6 tras la anulación de su condena por el caso "golpe de Estado II", también participará en el evento luego de casi cinco años en prisión.

Por su parte, Evo Morales solicitó garantías judiciales para poder asistir al acto, al estar prófugo por un proceso en su contra por trata agravada de personas. El exmandatario pidió que se levante la orden de captura emitida en enero, alegando que el caso es "inventado" y tiene motivaciones políticas. Desde su refugio en el Trópico de Cochabamba, Morales sostuvo que desea participar en la ceremonia de Paz, quien ha buscado recomponer las relaciones exteriores con Estados Unidos y Chile.

