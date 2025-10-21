HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo que se hizo un "análisis minucioso" de pruebas recopiladas para la acusación contra Evo Morales.

Un juez ahora decidirá cuál será la fecha exacta en que iniciaría el juicio oral de Evo Morales por trata de personas.
Un juez ahora decidirá cuál será la fecha exacta en que iniciaría el juicio oral de Evo Morales por trata de personas. | EFE

La Fiscalía de Tarija presentó una acusación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata agravada de personas, lo que abre paso a un juicio en su contra. La decisión marca un nuevo capítulo en un proceso que se inició en 2024 y que generó gran tensión política en el país.

El Ministerio Público aseguró que la investigación se realizó con base en pruebas suficientes y descartó cualquier motivación política. Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, rechazó las acusaciones y sostiene que enfrenta una "guerra sucia" para impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2025.

Un juez determinará la fecha exacta del juicio de Evo Morales

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que se presentó la acusación formal luego de un "análisis minucioso" de las pruebas recopiladas durante la etapa preparatoria. Según explicó, el caso ahora pasa al juez del proceso, quien deberá determinar la fecha exacta para el inicio del juicio oral.

Gutiérrez indicó que la investigación se inició en septiembre de 2024 y culminó con esta acusación. Además, recordó que Evo Morales fue declarado en rebeldía por no asistir a dos audiencias programadas por "motivos de salud". Desde entonces, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde es respaldado por sus seguidores.

¿Por qué se le acusa a Evo Morales de trata de personas?

La acusación contra el exmandatario Evo Morales se basa en una presunta relación con una menor de edad cuando era presidente, en 2015, de la cual habría nacido una niña en enero de 2016. El caso es considerado de trata agravada de personas, un delito que involucra la captación o traslado de menores con fines ilícitos.

Detalles del caso:

  • La investigación se inició a finales de septiembre de 2024.
  • En octubre de ese año, se emitió una orden de captura contra Morales.
  • En diciembre, se giró una alerta migratoria para evitar su salida del país.
  • La madre de la menor, Idelsa Pozo Saavedra, también enfrenta cargos por el mismo delito.
  • El Ministerio Público solicitó la detención preventiva del exmandatario por "riesgo de fuga".
