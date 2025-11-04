HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

A través de su cuenta de X, Evo Morales reveló que "hermanos de Argentina" le informaron sobre la supuesta petición de Milei a Paz.

La denuncia de Evo Morales a Javier Milei se da en medio de un escenario político cambiante, con la llegada del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
La denuncia de Evo Morales a Javier Milei se da en medio de un escenario político cambiante, con la llegada del nuevo gobierno de Rodrigo Paz. | Composición LR

Evo Morales acusó al mandatario de Argentina, Javier Milei, de pedirle al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, "deshacerse" de él. "Dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana", se lee en su comunicado en X. El contexto de esta denuncia se da en medio de un escenario político boliviano cambiante, con la llegada de un nuevo gobierno.

En la publicación en X, Morales también incluyó un recordatorio de los eventos ocurridos durante la crisis política en Bolivia en 2019, cuando se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata, relacionadas con el apoyo argentino al gobierno interino de Jeanine Áñez. Paz no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del exmandatario boliviano.

Morales contra Milei y Paz: "No sorprende ese pacto para acabar con mi vida"

En sus declaraciones a través de X, Morales reveló que "hermanos de Argentina" le informaron sobre esta supuesta petición de Milei, que le habría pedido a Paz eliminarlo debido a sus posturas políticas. "No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida", añadió el expresidente boliviano.

Morales añadió además que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019, ordenó el envío de armas y municiones a Bolivia para reprimir a los manifestantes durante las masacres de Sacaba y Senkata. En estos eventos murieron decenas de personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Evo Morales no confía en Rodrigo Paz

Tras la victoria electoral de Rodrigo Paz, Evo Morales ha expresado su preocupación por el giro que podría dar Bolivia bajo su presidencia, especialmente al distanciarse de los aliados tradicionales de su anterior gobierno, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este alejamiento, según Morales, podría tener repercusiones negativas en la soberanía boliviana y en su posicionamiento dentro de América Latina.

Por otro lado, Morales también comentó sobre el futuro político de Bolivia bajo el liderazgo de Paz, quien asumirá la presidencia este sábado 8 de noviembre, en medio de una grave crisis económica por la escasez de combustibles y la falta de dólares. El líder del MAS subrayó que, mientras Paz busca apoyo internacional en países como Estados Unidos, Bolivia podría enfrentar dificultades si se aleja de las alianzas históricas con otros gobiernos latinoamericanos que defendían posturas de izquierda.

