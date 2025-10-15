Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales
Faltan pocos días para la segunda vuelta en Bolivia, pero la escasez de combustible en el país está retrasando el envío del material electoral a distintas regiones.
- Boric vincula al régimen de Maduro con asesinato a opositor venezolano en Chile
- Donald Trump analiza atacar por tierra a cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"
La falta de combustibles en Bolivia, que origina largas filas en las principales ciudades, también está afectando la distribución del material para las elecciones presidenciales del 19 de octubre de 2025.
El próximo domingo, millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir entre el candidato de centroderecha Rodrigo Paz o el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga.
TE RECOMENDAMOS
NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia
Falta de combustible retrasa envíos de material electoral
La segunda vuelta electoral se enmarca en la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en casi cuatro décadas por la escasez de dólares y combustibles y una inflación interanual que supera el 23%.
Los tribunales electorales se encargan de la distribución por tierra de papeletas de voto y actas electorales, debido a que el sufragio todavía es manual.
"Nos preocupa la falta de provisión del combustible", señaló Sonia Yujra, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.
La funcionaria explicó que la falta de gasolina y diésel está afectando la salida de comisiones o equipos logísticos con todo el material para los comicios
PUEDES VER: ¿Quién ganaría las elecciones presidenciales en Bolivia? Esto dicen las encuestas sobre la segunda vuelta
Crisis de combustible es un problema nacional
La Paz es el segundo departamento más poblado de Bolivia, después de Santa Cruz, y tiene unas 9.100 mesas de votación. Yujra recordó que la crisis de combustible es un problema a nivel nacional.
"Si en caso de que no nos provean combustible, en un tiempo oportuno, se está poniendo en riesgo que las comisiones logísticas salgan con la debida anticipación", sostuvo la funcionaria.
El tribunal departamental y el nacional hacen gestiones ante el poder Ejecutivo para que puedan contar con carburante.
El gobierno izquierdista de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, casi ha agotado los dólares de sus reservas para sostener una política universal de subsidios a los combustibles.