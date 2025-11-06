HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Frente a centenares de personas, la exgobernante de derecha abandonó el penal de mujeres de La Paz luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara su condena.

Jeanine Áñez salio este jueves del penal en el que estaba recluida.
Jeanine Áñez salio este jueves del penal en el que estaba recluida.

Jeanine Áñez, quien ejerció como presidenta de Bolivia hasta noviembre de 2020, fue excarcelada de la prisión de San Pedro, en La Paz, tras haber estado recluida durante cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia boliviano anuló su sentencia este miércoles.

Tras la caída de Evo Morales por su controvertida reelección en 2019, Áñez —quien entonces era parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado— asumió el poder sin participación del oficialismo.

