El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia dispuso la liberación inmediata de la expresidenta Jeanine Áñez tras anular la sentencia que la condenó a diez años de prisión en el caso Golpe II. La decisión fue aprobada con siete votos a favor y dos en contra, y se fundamenta en la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y las garantías constitucionales. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, informó que la orden de libertad será ejecutada “en el día”, salvo que existan otras causas pendientes.

Áñez, detenida desde marzo de 2021 y recluida en el penal de Miraflores, fue sentenciada en 2022 por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Con la anulación del fallo, el proceso deberá ser revisado o reiniciado bajo nuevos parámetros legales. La medida representa un giro en uno de los casos más emblemáticos de la crisis política boliviana de 2019, impulsado por la Fiscalía y respaldado por el Senado.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A pocas horas de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia en su contra, Áñez difundió un mensaje desde prisión en el que afirmó no arrepentirse de las decisiones tomadas durante su gestión. Además, calificó su encarcelamiento como un castigo político y aseguró que su dignidad “no se negocia ni se ensucia con mentiras”.