Mundo

Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, viaja a EE.UU. a reparar relaciones y buscar ayuda financiera

Rodrigo Paz busca abordar los problemas económicos del país, como una inflación interanual que supera el 23%. Su visita a Estados Unidos también refleja el distanciamiento con los países de la ALBA, que suspendieron a Bolivia tras su elección.

Rodrigo Paz se comprometió a restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Rodrigo Paz se comprometió a restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. | Foto: AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, viajará a Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas, rotas desde 2008, y solicitar apoyo de organismos internacionales de crédito ante la aguda crisis económica.

El político de centroderecha, que asumirá el poder el 8 de noviembre de 2025, sostendrá reuniones con representantes del gobierno de Donald Trump, y con directivos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional.

Paz busca resolver escasez de divisas

"Ya vendremos con dólares fresquitos para nuestra reserva internacional", dijo Rodrigo Paz. Sus asesores viajaron el 28 de octubre, y todavía se desconoce la fecha de llegada del mandatario electo y su agenda de actividades.

Rodrigo Paz prometió a sus votantes que sus primeras medidas se enfocarán en resolver la escasez de divisas en el sistema financiero y el desabastecimiento interno de combustibles. La inflación interanual a septiembre superó el 23%.

El actual gobierno de Bolivia casi agotó sus reservas de dólares para sostener una política universal de subsidios a los combustibles.

"El plan es reunirnos con todos los organismos multilaterales de financiamiento y con la administración de los Estados Unidos", dijo José Luis Lupo, uno de sus asesores, a la televisora Unitel.

Suspenden a Bolivia de la ALBA

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, acusándolo de que apoyaba un supuesto complot de la derecha para dividir a Bolivia

Desde entonces, las relaciones ambos países están a nivel de encargados de negocios. Tras ganar las elecciones el pasado 19 de octubre, Rodrigo Paz anunció que restablecerá relaciones con Estados Unidos.

En su viaje a Washington, el nuevo mandatario boliviano prevé mantener reuniones en 3 instituciones gubernamentales: el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

La primera misión internacional de Rodrigo Paz se produce tras su anuncio de no invitar a su toma de mando a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que considera no democráticos.

En respuesta, esos países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) decidieron días atrás suspender la participación de la próxima administración de Rodrigo Paz en este bloque de izquierda.

