Bolivia vivió un giro histórico. Tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), la elección presidencial de 2025 marcó el regreso de la derecha al poder con el triunfo de Rodrigo Paz García. El nuevo presidente electo superó en segunda vuelta a Jorge “Tuto” Quiroga en unos comicios celebrados el 19 de octubre, en medio de una de las crisis económicas más profundas de la historia reciente del país. En septiembre de 2025, la inflación anual alcanzó el 23,32%, según datos del Banco Central de Bolivia.

Pese a la inestabilidad económica y el descontento social, la jornada electoral transcurrió con normalidad en todo el territorio nacional. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, quien brindó una evaluación a mitad de la jornada: “Podemos destacar que esta media jornada ha transcurrido con total normalidad”, sostuvo. Cabe indicar que este panorama refleja la situación vivida dentro de Bolivia y en los votos realizados en el extranjero.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el 100 % de los efectivos policiales fueron desplazados a nivel nacional. “Nuestra Policía Boliviana, en coordinación constante con la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, presentó el plan de operaciones policiales que denominamos Elecciones en paz”, señaló. Aproximadamente 40.000 efectivos, entre hombres y mujeres, desempeñaron diversas labores, mientras que el resto se encargó de tareas de auxilio, atención de casos y de los servicios habituales.

El MAS se pronunció en medio de las elecciones

Si bien el Movimiento al Socialismo (MAS) no participó en esta segunda vuelta, Luis Arce y Evo Morales, dos de sus figuras más importantes, no dudaron en pronunciarse respecto a la jornada electoral tras ejercer su derecho a voto. Arce pidió a los candidatos que "respeten los resultados" y señaló que "durante el proceso electoral hubo sectores que no querían que se realizara una segunda vuelta". El todavía presidente boliviano calificó la jornada como una misión histórica, al ser el primer balotaje del país.

No obstante, por su parte, el expresidente Morales aclaró que acudió a las urnas por cumplir con la democracia, pero que no votó por ningún candidato ni presidente, y criticó las propuestas de ambos para solucionar la crisis económica que enfrenta Bolivia, marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares. Además, enfatizó que "nunca pidió apoyo a Estados Unidos ni al Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Para la politóloga boliviana Natalia Aparicio, este escenario electoral confirma el “cierre de ciclo del Movimiento al Socialismo como tal”. La especialista sostiene que “tras casi 20 años de hegemonía, el país asiste a un cambio estructural, con dos opciones de derecha compitiendo por el poder y, por primera vez, una segunda vuelta en su historia”. Aparicio considera que el MAS llega a este punto “profundamente fragmentado, con un evismo que ya no se identifica con el masismo” y una pérdida de legitimidad en la figura de Luis Arce.

Una situación económica complicada en el panorama boliviano

La situación económica se agrava por una escasez crítica de dólares que limita las importaciones y eleva el costo de los productos esenciales. La falta de liquidez ha reducido la capacidad del Estado para financiar sus operaciones, lo que ha generado tensiones sociales y políticas. A ello se suma la crisis estructural del sector gasífero, tradicional pilar de la economía nacional. La estatal YPFB opera al límite, con reservas de gasolina que apenas cubren tres días de consumo, lo que provoca largas filas en las estaciones de servicio.

A este escenario se añade la persistencia de un mercado paralelo de divisas, donde los tipos de cambio se mantienen elevados. La escasez de dólares lleva a varias empresas a recurrir al uso de criptomonedas para realizar importaciones de energía. Esta medida afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos operativos y dificultades para acceder a insumos importados. Ante esta crisis, el gobierno saliente busca alcanzar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía.