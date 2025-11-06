HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El papa León XIV se reúne con el presidente palestino Mahmud Abás y llama a proteger a los civiles en Gaza

Durante el encuentro, el pontífice reiteró que la solución de dos Estados es clave para pacificar el conflicto entre Israel y Palestina, por lo que instó a retomar negociaciones.

El papa León XIV se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás en el Vaticano, marcando su primer encuentro desde la elección del pontífice en mayo. Foto: AFP
El papa León XIV se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás en el Vaticano, marcando su primer encuentro desde la elección del pontífice en mayo. Foto: AFP

El papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente palestino Mahmud Abás, en la primera reunión entre ambos desde la elección del pontífice en mayo de este año. Durante la audiencia, celebrada en el Palacio Apostólico, el sumo pontífice instó a garantizar la protección de los civiles en Gaza y a reforzar la asistencia humanitaria.

El encuentro, descrito por la Santa Sede como “cordial”, se extendió por aproximadamente una hora y giró en torno a la situación humanitaria que afrontan los gazatíes, la violencia en Cisjordania y los esfuerzos internacionales por sostener el fin de los ataques.

La Santa Sede reafirma su apoyo a la solución de dos Estados

El Vaticano reiteró ante Abás que la solución de dos Estados sigue siendo “la única salida viable” para poner fin al prolongado enfrentamiento entre Israel y Palestina. Durante la reunión, el pontífice estadounidense-peruano instó a las partes a reanudar las negociaciones políticas y evitar nuevas escaladas militares en la región.

Fuentes diplomáticas del Vaticano informaron que León XIV también hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso de la ayuda a Gaza, donde la ONU ha alertado sobre una escasez crítica de alimentos, agua y medicinas. “El sufrimiento de la población civil no puede ser un instrumento de guerra”, habría señalado el pontífice, según trascendió en medios italianos.

El encuentro se produjo casi un mes después del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, tras más de dos años de hostilidades desencadenadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. En septiembre, el papa ya había recibido al presidente israelí Isaac Herzog.

Abás rinde homenaje al papa Francisco antes de reunirse con León XIV

Antes del encuentro con el nuevo pontífice, el mandatario palestino visitó la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde depositó flores ante la tumba del fallecido papa Francisco. “He venido a verlo porque no puedo olvidar lo que hizo por nosotros”, declaró a los periodistas.

Durante su pontificado, Francisco fue una figura clave en los llamados a detener la ofensiva en Gaza. En 2014, organizó una histórica oración por la paz en los Jardines Vaticanos, junto a Abás y el entonces presidente israelí Shimon Peres, en la que plantaron un olivo como símbolo de reconciliación.

El actual papa León XIV, aunque mantiene un tono más prudente en sus declaraciones, ha reiterado su solidaridad con la “tierra martirizada” de Gaza y su rechazo a los desplazamientos forzosos. Su pontificado busca continuar la línea de mediación y equilibrio que ha caracterizado a la Santa Sede.

Abás expresó su confianza en que el Vaticano siga desempeñando un papel relevante en la defensa del pueblo palestino y en la búsqueda de una paz justa y duradera.

