HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Mundo

ONU denuncia continuas violaciones del alto al fuego en Gaza y pide a Israel y Hamás respetar acuerdo de paz

António Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamado a Israel y Hamás a respetar el alto al fuego, advirtiendo que las continuas violaciones amenazan con reavivar el conflicto.

Declaraciones de António Guterres fueron brindadas durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social.
Declaraciones de António Guterres fueron brindadas durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. | Foto: AFP

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció las violaciones del alto al fuego instaurado tras 2 años de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

En declaraciones a la prensa durante la 'Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social' en Doha, el jefe de la ONU expresó su profunda preocupación por las continuas violaciones del alto al fuego en Gaza.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

lr.pe

"Ambas partes deben acatar acuerdo de paz"

"Estas violaciones deben parar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz", señaló António Guterres, quien lidera la ONU desde 2017.

Actualmente, una frágil tregua se mantiene en Gaza desde el 10 de octubre, tras un acuerdo negociado por Estados Unidos que permitió la liberación de todos los rehenes vivos capturados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la restitución de los cuerpos de los rehenes muertos, que debería haber tenido lugar al mismo tiempo, se ha retrasado.

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de tregua, mientras que el movimiento islamista afirma que localizar los cuerpos está resultando más complicado de lo previsto en el territorio destruido por la guerra.

PUEDES VER: ONU acusa a Estados Unidos de realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

lr.pe

Israel ha bombardeado Gaza rompiendo tregua

El ejército israelí también ha violado el alto al fuego bombardeando Gaza en varias ocasiones, afirmando que actuaba en represalia por disparos que mataron a 3 de sus soldados. Según fuentes palestinas, esos ataques causaron al menos 45 muertos el 19 de octubre y 104 el 28 del mismo mes, entre ellos casi 50 niños.

La guerra fue desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por Hamás en Israel, que provocó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance establecido por AFP a partir de cifras oficiales.

La ofensiva de represalia israelí ha causado 68.865 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud gobernado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Notas relacionadas
Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

LEER MÁS
ONU acusa a Estados Unidos de realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

ONU acusa a Estados Unidos de realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS
Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Nigerianos rechazan amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente por asesinatos de cristianos

Nigerianos rechazan amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente por asesinatos de cristianos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Mundo

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Cómo se eligen diputados y senadores en las elecciones parlamentarias de Chile 2025: claves del sistema electoral

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025