ONU denuncia continuas violaciones del alto al fuego en Gaza y pide a Israel y Hamás respetar acuerdo de paz

Declaraciones de António Guterres fueron brindadas durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. | Foto: AFP

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció las violaciones del alto al fuego instaurado tras 2 años de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

En declaraciones a la prensa durante la 'Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social' en Doha, el jefe de la ONU expresó su profunda preocupación por las continuas violaciones del alto al fuego en Gaza.

"Ambas partes deben acatar acuerdo de paz"

"Estas violaciones deben parar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz", señaló António Guterres, quien lidera la ONU desde 2017.

Actualmente, una frágil tregua se mantiene en Gaza desde el 10 de octubre, tras un acuerdo negociado por Estados Unidos que permitió la liberación de todos los rehenes vivos capturados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la restitución de los cuerpos de los rehenes muertos, que debería haber tenido lugar al mismo tiempo, se ha retrasado.

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de tregua, mientras que el movimiento islamista afirma que localizar los cuerpos está resultando más complicado de lo previsto en el territorio destruido por la guerra.

Israel ha bombardeado Gaza rompiendo tregua

El ejército israelí también ha violado el alto al fuego bombardeando Gaza en varias ocasiones, afirmando que actuaba en represalia por disparos que mataron a 3 de sus soldados. Según fuentes palestinas, esos ataques causaron al menos 45 muertos el 19 de octubre y 104 el 28 del mismo mes, entre ellos casi 50 niños.

La guerra fue desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por Hamás en Israel, que provocó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance establecido por AFP a partir de cifras oficiales.

La ofensiva de represalia israelí ha causado 68.865 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud gobernado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.