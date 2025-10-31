Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

Estatua del "papa peruano" fue donada por un empresario anónimo. Foto: Vatican News / Emmanuel Moreno - La República.

Estatua del "papa peruano" fue donada por un empresario anónimo. Foto: Vatican News / Emmanuel Moreno - La República.

Chiclayo sigue celebrando la elección del padre Robert Prevost como el papa León XIV, ahora con la colocación de una imponente estatua de 5 metros de alto al ingreso de la capital lambayecana. La obra estuvo a cargo del artista Juan Carlos Ñañake y su equipo de cinco personas, quienes trabajaron por cuatro meses en esta pieza.

El monumento del “papa peruano” fue elaborado con fibra de vidrio y tiene un peso de media tonelada. En su interior lleva una estructura de hierro zincado para darle estabilidad. La imagen de Prevost está ubicada sobre un pedestal de 2 metros construido en el óvalo de la intersección de la avenida Víctor R. Haya de la Torre y la Vía de Evitamiento.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"El trabajo empezó en julio último, haciendo los bocetos y coordinando la vestimenta que llevaría la estatua. Posteriormente, se hizo el modelado en arcilla hasta tener su culminación esta semana. Hemos trabajado un equipo de seis personas", declaró el reconocido artista lambayecano Juan Carlos Ñañake a La República.

Develado de la escultura será en noviembre

Si bien la estatua puede ser vista libremente y fotografiada por el público, su develado oficial se realizará la tarde del jueves 13 de noviembre en una misa y ceremonia donde se espera que participe el presidente de la República, José Jerí, y algunos de sus ministros de Estado. La homilía estará a cargo del obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edison Farfán.

Artista Juan Carlos Ñañake moldeó la obra junto a su equipo. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

"La escultura no tuvo costo para el Estado, pues es el regalo de un empresario anónimo muy creyente de Dios y agradecido por la labor del padre Robert Prevost durante las lluvias y la pandemia", apuntó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Félix Mío Sánchez.

Chiclayo: cuna espiritual del papa

Hace unos días, mediante la Ley 32472, Chiclayo fue reconocida como la cuna espiritual del papa León XIV, debido a la importancia que tiene esta ciudad en la vida y formación del padre Robert Prevost como líder de la Iglesia. Asimismo, esta norma promueve la ruta turística Caminos del papa León XIV.