El papa León XIV denuncia el 'sufrimiento inaceptable' en Sudán y exige un alto al fuego inmediato

Desde 2023, la guerra civil en Sudán ha causado la muerte de miles de personas. | Foto: AFP

El papa León XIV reiteró su llamado a un alto al fuego y a la apertura urgente de corredores humanitarios en Sudán, sumido en una sangrienta guerra civil, tras denunciar el “sufrimiento inaceptable” que padece su población.

Desde abril de 2023, la guerra en Sudán ha causado miles de muertos, millones de desplazados y ha provocado la peor crisis humanitaria de la actualidad, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

León XIV exige un alto al fuego

“Con gran dolor sigo las trágicas noticias que llegan desde Sudán, especialmente desde la ciudad de El Fasher, en el martirizado Darfur septentrional”, declaró León XIV tras el rezo dominical del Ángelus en la plaza San Pedro, en el Vaticano.

"Violencias indiscriminadas contra mujeres y niños, ataques a civiles indefensos y graves obstáculos a la acción humanitaria están causando sufrimientos inaceptables a una población ya agotada por largos meses de conflicto", agregó el pontífice.

Posteriormente, el líder de la Iglesia Católica renovó su llamado a las partes involucradas a un alto el fuego y a la apertura urgente de corredores humanitarios.

¿Qué provocó la guerra civil en Sudán?

El conflicto en Sudán se desencadenó por una lucha de poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Tras 18 meses de asedio, las FAR tomaron el 26 de octubre El Fasher, la última gran ciudad de Darfur que escapaba a su control. Desde entonces, miles de civiles han huido de la urbe, donde se multiplican los testimonios de violencias contra la población civil.