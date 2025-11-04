HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Mundo

Papa León XIV llama al diálogo entre EE. UU. y Venezuela para resolver el conflicto en el Caribe: "Con la violencia no ganamos"

Frente a reporteros en su residencia de Castel Gandolfo, en Roma, el Papa León XIV aseguró que "lo más importante es buscar el diálogo" respecto a la tensión entre Caracas y Washington.

Papa León se refirió al conflicto entre EE. UU. y Venezuela.
Papa León se refirió al conflicto entre EE. UU. y Venezuela. | Composición LR

El Papa León XIV llamó al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para resolver el conflicto en el Caribe. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una comparecencia ante la prensa frente a su residencia en Castel Gandolfo, cerca de Roma. "Con la violencia no ganamos", aseguró el sumo pontífice, quien compartió que minutos antes había leído una noticia sobre el tema.

Para el Papa, quien observa con preocupación las tensiones en el Caribe, es necesario encontrar soluciones a estos problemas, que afectan a los principales países del mundo, especialmente ante la amenaza latente de una "guerra fría".

Papa León XIV habla de la tregua en Gaza

Como parte de sus declaraciones, el Papa León XIV se refirió al acuerdo de paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y firmado el 10 de septiembre. Aseguró que se debe buscar la manera de avanzar a la segunda fase para garantizar los derechos de todos los pueblos, teniendo en cuenta que recientemente se rompió el acuerdo debido a los nuevos ataques israelíes en Gaza contra Hamás.

León XIV también se refirió a la problemática que afronta Cisjordania y los colonos en la Explanada de las Mezquitas. "La cuestión es realmente compleja: Israel dice una cosa y luego, a veces, hace otra", aseguró el jefe de la Iglesia Católica, quien pidió trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos.

La migración en Estados Unidos

El Papa León XIV también se refirió a su natal Chicago, donde las autoridades han prohibido a los sacerdotes católicos dar la comunión a los migrantes detenidos. El Pontífice recordó que "el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio" e invitó a tener en cuenta los derechos espirituales de todas las personas detenidas.

"Invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo", aseguró León XIV.

