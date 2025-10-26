Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció como intermediario frente a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, tras intensificarse en las últimas semanas con el envío de buques de guerra estadounidenses al Caribe y con los ataques a las supuestas embarcaciones narcotraficantes. La propuesta de Lula fue informada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el mandatario brasileño con Donald Trump, en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la ASEAN.

"Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países", explicó Vieira, al diario brasileño 'Folha'.

EE. UU. envía refuerzos navales cerca a Venezuela

La presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro se ha intensificado con la llegada del buque destructor estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, a tan solo 10 kilómetros de Venezuela. Según el gobierno caribeño, esto se produce a petición de Estados Unidos y que la ruta del navío de guerra hacia las costas locales estaba planificada de antemano.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, hasta el jueves, periodo durante el cual una unidad de marines estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo desestabilizar su gobierno.

Ataques a embarcaciones del narcotráfico

A principios de este año, Estados Unidos designó a los grupos narcotraficantes venezolanos como organizaciones terroristas especializadas y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como líder del narcotráfico. Desde entonces, se ha liderado una prolongada campaña de ataques letales en el mar.

rump, afirmó que los hombres asesinados formaban parte de operaciones de narcotráfico que transportaban drogas que llegarían a las costas estadounidenses y matarían a ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca no ha presentado pruebas de sus afirmaciones.

El debate entre Lula y Trump

Además de abordar la situación venezolana, Lula y Trump discutieron la agenda comercial bilateral durante la reunión, que se extendió durante unos 45 minutos y que el mandatario brasileño calificó como "excelente".

Según publicó Lula en las redes sociales, ambos acordaron iniciar "inmediatamente" negociaciones para resolver las tensiones derivadas del arancel del 50 % impuesto por Washington a productos brasileños, en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo