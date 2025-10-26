HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto
EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto     EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto     EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto     
Mundo

Lula se ofrece como intermediario entre Estados Unidos y Venezuela para reducir la tensión militar en el Caribe

Trump ha desplegado fuerzas navales, aéreas y terrestres en el Caribe junto al mayor portaviones de su flota. Lula busca una solución aceptable y mutua entre los dos países.


Trump y Lula debatieron fundamentalmente por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Foto: EFE
Trump y Lula debatieron fundamentalmente por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Foto: EFE

Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció como intermediario frente a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, tras intensificarse en las últimas semanas con el envío de buques de guerra estadounidenses al Caribe y con los ataques a las supuestas embarcaciones narcotraficantes. La propuesta de Lula fue informada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el mandatario brasileño con Donald Trump, en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la ASEAN.

"Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países", explicó Vieira, al diario brasileño 'Folha'.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

lr.pe

EE. UU. envía refuerzos navales cerca a Venezuela

La presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro se ha intensificado con la llegada del buque destructor estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, a tan solo 10 kilómetros de Venezuela. Según el gobierno caribeño, esto se produce a petición de Estados Unidos y que la ruta del navío de guerra hacia las costas locales estaba planificada de antemano.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, hasta el jueves, periodo durante el cual una unidad de marines estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo desestabilizar su gobierno.

PUEDES VER: El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

lr.pe

Ataques a embarcaciones del narcotráfico

A principios de este año, Estados Unidos designó a los grupos narcotraficantes venezolanos como organizaciones terroristas especializadas y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como líder del narcotráfico. Desde entonces, se ha liderado una prolongada campaña de ataques letales en el mar.

rump, afirmó que los hombres asesinados formaban parte de operaciones de narcotráfico que transportaban drogas que llegarían a las costas estadounidenses y matarían a ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca no ha presentado pruebas de sus afirmaciones.

El debate entre Lula y Trump

Además de abordar la situación venezolana, Lula y Trump discutieron la agenda comercial bilateral durante la reunión, que se extendió durante unos 45 minutos y que el mandatario brasileño calificó como "excelente".

Según publicó Lula en las redes sociales, ambos acordaron iniciar "inmediatamente" negociaciones para resolver las tensiones derivadas del arancel del 50 % impuesto por Washington a productos brasileños, en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo

Notas relacionadas
Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

LEER MÁS
Petro indica que fue incluido en la Lista Clinton por oponerse a las "invasiones" de Estados Unidos en América Latina

Petro indica que fue incluido en la Lista Clinton por oponerse a las "invasiones" de Estados Unidos en América Latina

LEER MÁS
Trump tiene la intención de reunirse con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte durante su gira por Asia: "Estoy dispuesto"

Trump tiene la intención de reunirse con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte durante su gira por Asia: "Estoy dispuesto"

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
Resultados Elecciones Argentina 2025: sigue en vivo la última hora de los comicios legislativos

Resultados Elecciones Argentina 2025: sigue en vivo la última hora de los comicios legislativos

LEER MÁS
El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025