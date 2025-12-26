HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

“Los migrantes hacen que la economía de Chile circule positivamente”: representante de la diáspora venezolana critica políticas de Kast

"Hay una incertidumbre, porque hay muchos cambios dentro de la ley de inmigración que se han sugerido", afirmó Gregory Gómez a La República, haciendo hincapié en que la campaña de José Antonio Kast fue "superagresiva" contra los inmigrantes en Chile.

José Antonio Kast advirtió a los más de 300.000 inmigrantes indocumentados en Chile que los expulsará, una vez empiece su Gobierno.
José Antonio Kast advirtió a los más de 300.000 inmigrantes indocumentados en Chile que los expulsará, una vez empiece su Gobierno. | Composición LR | AFP

José Antonio Kast jurará como presidente de Chile el 11 de marzo de 2026 tras ganar las elecciones contra la oficialista Jeannette Jara el pasado 14 de diciembre. Tras este resultado, y debido a su extrema política migratoria propuesta durante campaña, organizaciones de derechos civiles y migrantes levantaron su voz en protesta sobre las consecuencias que traería convertir a Chile en una especie de Estados Unidos en Sudamérica.

En ese sentido, Gregory Gómez, uno de los representantes de la diáspora venezolana en Chile, apuntó contra las promesas del electo presidente y afirmó que dejar al país austral sin migrantes sería casi una sentencia de muerte a diversos sectores. Asimismo, mencionó la criminalidad que se vive en la región y aseguró que están a "expensas de lo que pueda pasar".

"Esta campaña lo que hizo fue reavivar el odio contra la comunidad migrante"

Gregory Gómez afirmó que no tienen la certeza de lo que pasará una vez Kast asuma la Presidencia de Chile en el próximo periodo. Sin embargo, advierte que existe miedo en los inmigrantes, debido a sus promesas de campaña y postura contra esta comunidad que habita en el país y representa un importante número de la población —1.918.583 extranjeros, según las estimaciones de 2023 publicadas por el Servicio Nacional de Migraciones chileno—.

"Esta campaña —de Kast— lo que hizo fue reavivar el odio contra la comunidad migrante en general. Entonces, nos toca seguir trabajando y no enfocarnos en qué va a pasar o qué no va a pasar, y, mientras se vaya desarrollando el nuevo gobierno, ver cómo podemos seguir haciendo nuestra vida acá en este país", enfatizó Gómez, agregando que constantemente llegan mensajes despectivos de "vete para tu país", "¿por qué no lucha por tu país", entre otros, que, según resalta, "ya en un tiempo habían cesado".

La xenofobia, en el caso específico de Chile, es un problema que ha ido creciendo y que probablemente tomará aún más forma durante el Gobierno de Kast a causa de su postura antiinmigrante. Según Ipsos, empresa multinacional de investigación de mercados con sede en París, Francia, el 78% de los extranjeros consultados —76 casos— sufrió de discriminación o xenofobia. "Desconfianza, discriminación e indiferencia" son tres de las características que se detallan en la investigación con respecto al trato del chileno hacia el migrante.

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) compartió una encuesta, donde se refleja que el 91% de los 1.700 residentes de Chile consultados cree que la llegada de inmigrantes o refugiados contribuyó al incremento de la criminalidad, lo cual también aumentó el rechazo hacia esta comunidad, especialmente en las redes sociales, influyendo en su vida cotidiana y en la percepción social.

"Chile se vio muy afectado por el tema de la delincuencia migrante, porque obviamente empezaron a llegar delitos que no se veían en el país, pero, si nos vamos a estadísticas, es más la delincuencia local que la extranjera. La delincuencia no tiene nacionalidad, el que es delincuente, es delincuente y tiene que pagar su condena, indistintamente sea connacional o extranjero", agregó Gregory.

"Si Chile se queda sin migrantes, a nivel económico les va a afectar"

Para Gómez, atacar a la migración cuando genera tantos recursos al Estado es complejo, porque, "si Chile se queda sin migrantes, a nivel económico les va a afectar. Muchos piensan que no es así, pero ya se ha visto cuando empezó el éxodo de venezolanos que salieron a Estados Unidos".

Según un estudio de Ismael Gálvez Iniesta y Gonzalo Fanjul, publicado en abril de 2025, la mano de obra migrante contribuyó, en 2024, a un 10,3% de la producción de la economía de Chile, una evolución de tres puntos porcentuales desde 2018. Este mismo trabajo concluye que, durante la década de 2013 a 2023, el 50% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es gracias al incremento de la población extranjera.

Ya sea como obreros, repartidores, choferes, meseros, agricultores, entre otros, no es una sorpresa que los migrantes en Chile realizan valiosos aportes al Estado. "De una u otra forma, la economía migrante ha contribuido enormemente al desarrollo del país. Es crucial destacar que son ellos quienes, en última instancia, hacen que la economía funcione de manera positiva", afirmó Gregory.

José Antonio Kast planea llevar a cabo una serie de políticas contra inmigrantes, similar a las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, dentro de las cuales se priorizará la expulsión de inmigrantes indocumentados, el bloqueo de las remesas 'ilegales' y la creación de un "corredor humanitario" —en cooperación con Perú, Ecuador y Colombia, para que los extranjeros, especialmente los venezolanos, puedan retornar a su país de origen.

