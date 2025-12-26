HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años
Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     
Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca
Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     
Cultural

Un libro con dignidad y sabiduría: “Me gustan los atardeceres tristes” de Carmen Ollé

La última publicación de Carmen Ollé, Me gustan los atardeceres tristes, no solo nos habla de la pérdida de tres amigas suyas, sino también de una actitud que debemos mantener en la vida ante el paso del tiempo.

Carmen Ollé. Foto: Carlos Félix.
Carmen Ollé. Foto: Carlos Félix.

Termino de leer el último libro de Carmen Ollé, Me gustan los atardeceres tristes (Peisa), y lo único que me queda como lector no es otra cosa que aplaudir. Se trata de un buen libro, que no supera a la obra maestra que publicó en 2023, Destino: vagabunda, sus memorias. Queda claro que no todo nuevo libro de autor consagrado está llamado a superar al anterior, siempre y cuando este haya recibido los más encendidos elogios.

Nuestra escritora publica este libro en medio de un contexto especial. En septiembre pasado, ganó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el cual es otorgado por la Universidad de Talca de Chile. Este galardón se le entregó por el conjunto de su obra. Se le concedió debido a esta razón: por “el valor artístico, experimental y político de su obra poética, narrativa y ensayística, atravesada por una escritura corporal y nómade”.

No hay mucho que discutir. En esas dos líneas se grafica lo que es la poética de Ollé en su médula emocional.

Mientras leía Me gustan los atardeceres tristes, libro sin género (llámalo híbrido) dividido en cuatro partes (“Donde me lleve la corriente”, “Me gustan los atardeceres tristes”, “Pulsiones” y “Variaciones. Dos viñetas”) en los que se explora, mediante los recuerdos y la especulación, las muertes de tres mujeres que conoció (a una, en su juventud; a la otra, en su trayectoria literaria; y a la tercera, en años recientes), me preguntaba si solo hace falta talento y dedicación para ser un muy buen escritor, quizá no con las alturas de Ollé.

Ollé es una autora que puede escribir de todo por el solo hecho de haber leído muchísimo en su vida. Sus recursos para la escritura son variados, pero estos no son suficientes para arribar a la epifanía literaria y eso lo sabe muy bien Ollé. Entonces, ¿qué hace que Carmen Ollé sea Carmen Ollé? Este libro es una respuesta (más) a la inquietud: su actitud ante la vida. Cuando escribe de estas tres mujeres, nuestra autora nos recrea una época, pero esta recreación viene con una sensibilidad devoradora por la vida. Carmen Ollé se involucra con lo que va a escribir y en esa decisión (que lo es) sabe tranquilamente de las consecuencias. Hay, pues, una actitud muy juvenil en toda su poética, vista desde su primer libro, el hoy canónico poemario Noches de adrenalina de 1981.

"Me gustan los atardeceres tristes". Imagen: Difusión.

"Me gustan los atardeceres tristes". Imagen: Difusión.

Cuando nuestra escritora escribe, no se mide. No la piensa cinco veces. Es la primera en saber que su paso por la vida no es otro que el contar lo que tiene que contar para no traicionar su naturaleza artística. En algún momento de su existencia, la autora decidió ver la vida por medio de la lectura y de la intensidad. Y en algún momento también decidió plasmar esa actitud en escritura. Esa es, creo, la razón de la madurez de su nervio narrativo presente en todos sus proyectos. La mujer que lee mucho, la mujer que sale en las noches, la mujer que observa la vida en estado de poesía y la mujer que siempre ha estado más allá de las normas sociales. Por eso su poética siempre tiene algo que decirnos, porque esta no depende de la forma.

Me gustan los atardeceres tristes proyecta del mismo modo una dignidad. Es un libro marcado por la muerte, por la muerte de estas tres amigas. Cuando me refiero a dignidad, no lo hago en función de una resistencia ante el dolor o una postura que acompaña al luto. Esa dignidad, la de vivir aferrada al eros y no al Tánatos, le da otra textura a este libro en particular, como si la propia Ollé nos estuviera diciendo que la muerte y el envejecimiento no importan, porque lo que prevalece es la manera en que los encaras. Esa manera es la dignidad, y la que exhibe nuestra escritora (gigante y feroz) tiene todas las señas de la rebeldía juvenil.

No todos los títulos de nuestros grandes autores tienen que ser obras maestras. Carmen Ollé publicó Me gustan los atardeceres tristes no para demostrar algo, sino por urgencia a compartir lo que siente y piensa, partiendo del recuerdo de estas tres mujeres que conoció (una de ellas, la escritora Pilar Dughi).

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Restrepo: “Los tiranos tienen un talón de Aquiles que es su inmenso ego y había que vulnerarlo a través de la parodia”

Laura Restrepo: “Los tiranos tienen un talón de Aquiles que es su inmenso ego y había que vulnerarlo a través de la parodia”

LEER MÁS
Juan Gonzalo Rose en el jardín de lo soñado, por Eduardo González Viaña

Juan Gonzalo Rose en el jardín de lo soñado, por Eduardo González Viaña

LEER MÁS
Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

LEER MÁS
Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Cultural

Laura Restrepo: “Los tiranos tienen un talón de Aquiles que es su inmenso ego y había que vulnerarlo a través de la parodia”

Juan Gonzalo Rose en el jardín de lo soñado, por Eduardo González Viaña

Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025