Mundo

China revoluciona el transporte con el túnel de autopista más largo del mundo: atraviesa montañas entre norte y sur en 20 minutos

Este megatúnel chino es una hazaña de ingeniería construida a más de 3.000 metros de altitud, enfrenta condiciones extremas de frío y actividad sísmica compleja.

Más allá de su tamaño, esta megaobra simboliza la ambición de China por modernizar y acelerar su red de transporte terrestre en el mundo.
Más allá de su tamaño, esta megaobra simboliza la ambición de China por modernizar y acelerar su red de transporte terrestre en el mundo. | Composición LR

China inauguró un proyecto de infraestructura que revoluciona el transporte: el Túnel Tianshan Shengli, actualmente el túnel de autopista más largo del mundo, con 22,13 kilómetros de longitud, que atraviesa las imponentes montañas Tianshan en la región autónoma Uygur de Xinjiang. Esta obra, parte de la nueva autopista Ürümqi‑Yuli, reducirá drásticamente los tiempos de viaje a 20 minutos entre el norte y el sur, transformando el potencial de crecimiento económico y la interconectividad hacia Asia Central.

Más allá de su tamaño, esta megaobra simboliza la ambición de China por modernizar y acelerar su red de transporte terrestre. Las autoridades estatales destacan que este tramo no solo acorta distancias en kilómetros, sino que también fortalece los vínculos comerciales y logísticos internos al integrar regiones históricamente aisladas por una geografía compleja. La inauguración marca un paso estratégico dentro de los planes de desarrollo de la Ruta de la Seda y las cadenas de suministro que conectan con Eurasia.

Este megatúnel de China mide 22,13 kilómetros de longitud. Foto: Xinhua News<br>

Este megatúnel de China mide 22,13 kilómetros de longitud. Foto: Xinhua News

lr.pe

El megatúnel chino más largo del mundo que revoluciona el transporte

El Túnel Tianshan Shengli es una hazaña de ingeniería construida a más de 3 000 metros de altitud, y enfrenta condiciones extremas de frío, alta presión de terreno y actividad sísmica compleja. El proyecto forma parte integral de la autopista Ürümqi‑Yuli, que cuando esté completa conectará la capital regional con el sur de la región en una ruta moderna y eficiente, de acuerdo al gobierno chino.

La construcción del túnel comenzó en abril de 2020 y culminó con la excavación final en diciembre de 2024, utilizando innovadoras técnicas de perforación y segmentación para superar 16 zonas de fallas geológicas que hacían del terreno uno de los más difíciles del mundo para este tipo de obras. Una vez plenamente operativa, la infraestructura permitirá atravesar las montañas en unos 20 minutos, frente a las más de siete horas que tomaba el trayecto antes del túnel.

El Túnel Tianshan Shengli atraviesa las imponentes montañas Tianshan. Foto: Xinhua News<br>

El Túnel Tianshan Shengli atraviesa las imponentes montañas Tianshan. Foto: Xinhua News

El diseño contempla dos tubos paralelos de cuatro carriles en total y una velocidad de operación pensada para optimizar el flujo vehicular. El túnel no solo acorta distancias y tiempos: también representa un hito tecnológico que ofrece lecciones valiosas para futuros desafíos de transporte en terrenos extremos, según registros oficiales del gobierno chino.

Además, al mejorar la conectividad interna de Xinjiang, el túnel es clave para facilitar el comercio regional y promover la integración económica del noroeste de China con mercados internacionales.

Con este túnel, los ciudadanos podrán viajar entre norte y sur en solo 20 minutos. Foto: Xinhua News<br>

Con este túnel, los ciudadanos podrán viajar entre norte y sur en solo 20 minutos. Foto: Xinhua News

lr.pe

Los otros 10 túneles de carretera más largos del mundo

Según un listado reciente de Autocar sobre los túneles de carretera más largos del mundo, estos son los principales proyectos -antes de que Shengli tomara el liderazgo absoluto:

  • Túnel de Ryfylke (Noruega) – 14,46 km: actualmente el túnel bajo el mar más largo, conecta Stavanger con Ryfylke.
  • Túnel de Zigana (Turquía) – 14,48 km: atraviesa cordilleras para sortear el paso de Zigana.
  • Túnel de Muzhailing (China) – 15,22 km: alto y sísmico, un desafío geotécnico.
  • Túnel de Tiantaishan (China) – 15,56 km: notable por su rápida construcción.
  • Túnel de Gotthard (Suiza) – 16,84 km: mítico cruce alpino operativo desde 1980.
  • Túnel de Jinpingshan (China) – 17,54 km: uso restringido, acceso a instalaciones hidroeléctricas.
  • Túnel de Zhongnanshan (China) – 18,04 km: uno de los túneles más profundos del mundo.
  • Túnel de Yamate (Japón) – 18,20 km: urbano, bajo Tokio.
  • WestConnex (Australia) – 22,0 km: proyecto clave en Sídney.
  • Túnel de Lærdal (Noruega) – 24,51 km: el túnel de carretera más largo del mundo antes de Shengli.
La construcción del túnel Shengli comenzó en abril de 2020 y culminó con la excavación final en diciembre de 2024. Foto: Xinhua News<br>

La construcción del túnel Shengli comenzó en abril de 2020 y culminó con la excavación final en diciembre de 2024. Foto: Xinhua News

