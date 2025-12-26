El país de América Latina que brilla por tener la esperanza de vida más alta, según la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reúne a los países con las economías más desarrolladas y que presentan fuertes sistemas democráticos. Además, los miembros deben cumplir con estándares de calidad de vida. Así, el informe 'Panorama de la salud 2025' señala las naciones que brindan el mayor grado de bienestar a su sociedad.

En particular, un país de América Latina destacó en la publicación debido a que registra una esperanza de vida que supera los 80 años, equivalente a la de los miembros más desarrollados del organismo. Además, se proporcionaron indicadores sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de sanidad del bloque. La información contempló el estado de salud, los determinantes no médicos y los factores de riesgo, el acceso y la calidad de la atención sanitaria, el gasto sanitario y los recursos del sistema sanitario.

¿Cuál es el país de América Latina con la esperanza de vida más alta?

El informe de la OCDE reveló que Chile tiene la esperanza de vida más alta de la región, con 81,6 años. Este dato está 0,5 años por encima del promedio de la organización. Sin embargo, es superado por Canadá (81,7), Australia (83), Francia (83), Suecia (83,4) y más países del bloque.

Por otro lado, el país sudamericano también destacó que la mortalidad prevenible fue de 151 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio fue de 145. El 6,1% de los chilenos calificó su salud como mala o muy mala, lo que estuvo por debajo de la media de la OCDE (8%).

Con respecto al acceso a la atención, el 97% de la población está cubierta por un conjunto básico de servicios. En materia de gasto, Chile gasta US$3.749 per cápita en salud, aunque esta cifra es menor que el promedio de la OCDE (US$5.967). De todos modos, el monto equivale al 10,5% del PIB.

A su vez, hay 3,3 médicos con licencia por cada 1.000 habitantes, lo que está por debajo del promedio de profesionales en ejercicio de 3,9. El número de enfermeras es de 4,4. En el caso de farmacéuticos, también es menor, ya que son 72 en comparación con los 86 del bloque.

¿Cuáles son los países de la OCDE con la esperanza de vida más alta?

Suiza: 84,3 Japón: 84,1 España: 84 Israel: 83,8 Italia: 83,5 Corea del Sur: 83,5 Luxemburgo: 83,4 Suecia: 83,4 Noruega: 83,1 Francia: 83

¿Qué es la OCDE?

La OCDE es una organización internacional que busca lograr un mayor bienestar mundial. Para ello, se brindan asesorías a los gobiernos sobre políticas que fomenten un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible. Mediante análisis y recomendaciones de políticas, el organismo ha contribuido al avance de reformas y soluciones multilaterales a los desafíos globales, gracias a una estrecha colaboración con el G7 y el G20.