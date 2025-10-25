El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que no tiene inconveniente en reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su gira por Asia, que inició el último sábado en Malasia.

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, expresó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial, mientras se dirigía a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Este será el primer destino de su recorrido por Asia, que incluirá también visitas a Japón y Corea del Sur.

Trump dispuesto a un encuentro con líder norcoreano

Trump comentó que en Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, según un audio difundido por la revista Forbes. Añadió que Kim Jong-un “sabe que voy a ir” y reiterar que “estaría dispuesto" a un encuentro con él.

Sin embargo, antes de partir de Washington, el mandatario estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca que no esperaba que ese encuentro ocurriera durante esta gira en Asia. Un funcionario del Gobierno estadounidense también precisó que la reunión “no está programada”.

Corea del Sur ve posible reunión entre Trump y Kim

Corea del Sur señaló que aún existe la posibilidad de un encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, y aseguró que hay “señales” de que Pionyang y Washington podrían estar preparando una reunión, aprovechando la visita del líder republicano al país durante las actividades del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, comentó que se ha visto a personal de Corea del Sur realizando tareas de limpieza y arreglos en los jardines de Panmunjom, la aldea ubicada en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas y donde ambos líderes se reunieron en 2019.

Seúl considera que la presencia de Trump representa una “oportunidad única” para un nuevo encuentro con Kim, quien el mes pasado recordó que mantiene “buenos recuerdos” del mandatario estadounidense. En tanto, el líder norcoreano rindió homenaje a soldados chinos caídos durante la Guerra de Corea (1950-1953) y destacó la estrecha relación entre Pionyang y Pekín, según informó la agencia estatal KCNA.

Las actividades de Trump en Malasia

China y Estados Unidos retomaron en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales con el objetivo de evitar que la guerra arancelaria entre ambas potencias se agrave, según informaron medios estatales.

Desde el 1 de noviembre, Washington planea aplicar aranceles del 100% a las importaciones procedentes de China. Ante ello, la agencia oficial Xinhua comunicó que “la delegación china y la estadounidense se reunieron el último sábado por la mañana para dialogar sobre cuestiones económicas y comerciales”.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se verán el 30 de octubre en Corea del Sur, durante la cumbre del foro APEC. Aunque Trump había insinuado la posibilidad de cancelar la cita tras el incremento de tensiones con Pekín, luego manifestó su esperanza de “lograr un acuerdo sobre todo”.