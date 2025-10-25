HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Mundo

Petro indica que fue incluido en la Lista Clinton por oponerse a las "invasiones" de Estados Unidos en América Latina

Gustavo Petro relaciona su inclusión con la manipulación de la lucha contra el narcotráfico y critica la conexión entre crudo y cocaína, calificando este fenómeno como "las drogas del capitalismo".

Petro acusó a Estados Unidos de utilizar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para expresiones políticas. Foto: AFP.
Petro acusó a Estados Unidos de utilizar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para expresiones políticas. Foto: AFP.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que su inclusión en la llamada Lista Clinton de Estados Unidos no se debe a acusaciones de narcotráfico, sino a su postura crítica frente a diversas acciones internacionales y nacionales. "Me incluyen porque me opuse al genocidio en Gaza, porque me opongo al genocidio en Colombia y busco la paz de mi país, porque debe terminar la historia de las invasiones de EE.UU. en los países latinoamericanos y del Caribe", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Además, el presidente relaciona su inclusión en la lista con su crítica a la supuesta manipulación de la lucha contra el narcotráfico con fines económicos, particularmente en torno a los intereses petroleros. Según Petro, los temas de crudo y cocaína se han entrelazado recientemente, convirtiéndose en lo que él denomina “las drogas del capitalismo”.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

lr.pe

Donald Trump acusó a Petro de ser "un narcotraficante".

Petro acusó a Estados Unidos de utilizar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como un mecanismo de “expresión política”, calificando esta acción de “arbitrariedad”. Según Petro, la medida refleja intereses políticos más que fundamentos legales, y forma parte de la tensión creciente entre Washington y su gobierno en el contexto de una crisis bilateral.

Anteriormente, Estados Unidos había incluido a Petro y a sus familiares en la “lista de nacionales especialmente designados”, acusándolo de haber participado o intentando participar en actividades relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas. Esta sanción conlleva el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones y un posible aislamiento del mandatario.

Cabe indicar que, anteriormente, el presidente estadounidense acusó a Petro de ser "un narcotraficante". Las tensiones entre el mandatario colombiano y Trump se iniciaron después de los reclamos de Petro por los bombardeos de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico.

"Podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia"

Tras las sanciones anunciadas por el Tesoro estadounidense, Petro denunció que agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel podrían intentar encarcelarlo para silenciar sus posiciones políticas. Durante un acto público, el mandatario señaló que organismos como el Mossad, la CIA o la DEA podrían buscar “extraer al presidente de Colombia” y colocarlo en una cárcel en el extranjero.

"Podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia", señaló el presidente, quien, además, relacionó esta posible represalia con su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, que, según él, “marcó una diferencia” frente a los intereses internacionales. En este contexto, Petro afirmó que las sanciones que enfrenta son un castigo, aunque él mismo minimizó su efecto.

Petro y parte de su familia en la Lista Clinton

El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti, en la denominada Lista Clinton. Esta lista, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identifica a individuos y entidades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

La decisión se basa en acusaciones de que la administración de Petro permitió la expansión de los carteles de drogas y no implementó medidas efectivas para combatir el narcotráfico, lo que habría contribuido al aumento de la producción de cocaína en Colombia. Las sanciones impuestas incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos, la prohibición de transacciones financieras y restricciones comerciales.

Notas relacionadas
Colombia: ministro de Justicia renuncia para combatir la absolución del expresidente Álvaro Uribe

Colombia: ministro de Justicia renuncia para combatir la absolución del expresidente Álvaro Uribe

LEER MÁS
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

LEER MÁS
Gustavo Petro no le declaró la guerra a Estados Unidos y tampoco dijo que sacará a Donald Trump "a las buenas o las malas"

Gustavo Petro no le declaró la guerra a Estados Unidos y tampoco dijo que sacará a Donald Trump "a las buenas o las malas"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025