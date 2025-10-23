Estados Unidos endurece su ofensiva contra Maduro y el Cartel de los Soles. Foto: Composición LR

Estados Unidos endurece su ofensiva contra Maduro y el Cartel de los Soles. Foto: Composición LR

La administración Trump habría dado la orden de “eliminar” a Nicolás Maduro del poder, según un artículo publicado por The Washington Post. La medida se enmarca en la estrategia de Washington contra el narcotráfico en el Caribe, con especial atención al Cartel de los Soles.

Fuentes cercanas al Pentágono y a la Casa Blanca afirmaron al diario estadounidense que, tras catalogar al cártel venezolano como organización criminal, la acción contra Maduro se considera una extensión de las operaciones dirigidas a desmantelar la red de tráfico de drogas y cortar su financiamiento.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es la postura de la administración Trump respecto a Nicolás Maduro y su relación con el narcotráfico?

La Casa Blanca sostiene que Nicolás Maduro no solo lidera el gobierno venezolano, sino que también encabeza una estructura vinculada al tráfico de drogas conocida como Cartel de los Soles. Según fuentes consultadas por The Washington Post, esta identificación respalda la posibilidad de autorizar acciones directas contra el mandatario venezolano, siguiendo la lógica de las operaciones contra narcotraficantes en el Caribe.

Desde la administración, se asegura que interrumpir las rutas de tráfico y debilitar financieramente a los grupos criminales es una prioridad en la agenda internacional. Esto incluye maniobras militares, vigilancia aérea y operaciones encubiertas, con el objetivo de reducir el poder del cártel y, en última instancia, remover a Maduro si persiste en su liderazgo dentro de la organización criminal. La administración Trump considera que “realmente no hay vuelta atrás a menos que Maduro esencialmente no esté en el poder”.

¿Cuál es la justificación legal y política que presenta Trump para estas acciones?

La administración Trump sostiene que su estrategia contra Nicolás Maduro se ampara en la lucha internacional contra el narcotráfico. El gobierno considera que, al haber declarado al mandatario venezolano líder del Cartel de los Soles, posee autoridad legal para actuar contra él del mismo modo que contra otros cabecillas criminales en el Caribe.

En el plano político, la Casa Blanca justifica estas acciones como parte de su doctrina de seguridad nacional, que equipara al narcotráfico con una amenaza directa para Estados Unidos y sus aliados. Según altos funcionarios, el objetivo sería “proteger al hemisferio de regímenes corruptos y redes criminales”.