La administración de Donald Trump dispuso el envío del portaaviones Gerald R. Ford a América Latina con el objetivo de reforzar las operaciones contra el narcotráfico, una decisión marca un incremento considerable en la presencia militar de Estados Unidos en la región.

De acuerdo con el propio gobierno estadounidense, el Gerald R. Ford es la plataforma de combate más avanzada, flexible y letal del mundo, "capaz de proyectar el poder naval a escala global a través de operaciones sostenidas en el mar". La embarcación se suma al contingente de miles de soldados que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe y en sus bases militares de Puerto Rico desde agosto.

¿Qué es el Gerald R. Ford?

El portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78), nombrado así en honor al expresidente Gerald R. Ford, entró en servicio en 2017 con el propósito de sustituir de manera progresiva a los portaaviones de la clase Nimitz de la Marina estadounidense.

El Ford es considerado el buque de guerra más poderoso que Estados Unidos ha puesto en el mar. Tiene un desplazamiento superior a las 100.000 toneladas y una longitud de 334 metros. A bordo cuenta con una tripulación de alrededor de 4.600 personas, entre ellas el personal del ala aérea.

Aunque las características técnicas de sus reactores nucleares permanecen en reserva, diversos informes estiman que el Gerald R. Ford produce una potencia tres veces mayor que la de los buques de la clase Nimitz. Gracias a esa capacidad energética, puede operar el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS), una de las innovaciones más avanzadas en la flota naval estadounidense.

Los aviones que transporta el Gerald R. Ford

El portaaviones Geral R. Ford cuenta con un ala aérea compuesta por diversas aeronaves de combate y apoyo. Entre ellas destacan cuatro escuadrones de cazas F/A-18 Super Hornet, capaces de atacar aviones enemigos, blancos terrestres y embarcaciones mediante una amplia variedad de misiles aire-aire, aire-tierra, antibuque y bombas de precisión.

Asimismo, incorpora un escuadrón de EA-18G Growler, aeronaves especializadas en bloquear las comunicaciones del adversario y en ejecutar ataques contra objetivos aéreos y terrestres.

A su vez, dispone de dos escuadrones de helicópteros, aviones E-2 Hawkeye de alerta temprana impulsados por hélice y aeronaves de transporte C-2 Greyhound, que se encargan de las operaciones logísticas y de abastecimiento.

Las operaciones del mayor portaaviones de Estados Unidos

El USS Gerald R. Ford, que cuenta con cinco destructores de misiles guiados, tiene su base principal en Norfolk, Virginia, donde se concentra la mayor flota de buques de guerra de la Marina estadounidense. En 2022, realizó su primera escala en un puerto internacional y participó en ejercicios y operaciones conjuntas en el océano Atlántico junto a varios países aliados de la OTAN, entre ellos Canadá, España, Dinamarca, Países Bajos y Alemania.

Durante 2023, el portaaviones llevó a cabo un extenso recorrido que incluyó visitas a Croacia, Grecia, Italia, Noruega y Turquía, mientras que otros barcos de su grupo de ataque hicieron escala en Bélgica, Chipre, Montenegro, España y Suecia. Tras el estallido del conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre, el buque fue desplegado en el mar Mediterráneo oriental.

En el transcurso de este año, el Gerald R. Ford volvió a operar en el Atlántico, cruzó el estrecho de Gibraltar y entró al Mediterráneo en julio. Además, visitó Francia y realizó maniobras junto a aliados de la OTAN en aguas de Noruega. Según los reportes más recientes, el portaaviones permanecía en el mar Mediterráneo a inicios de este mes.

El envío de portaaviones de Estados Unidos a América Latina

A través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció el despliegue de Portaaviones Gerald R. Ford a América Latina a fin de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT). El objetivo de aquel envío es luchar contra el narcotráfico, una medida que representa un importante incremento de la presencia militar estadounidense en la región.

"La mayor presencia de fuerzas estadounidenses reforzará la capacidad de EE.UU. para monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT", señaló Parnell.