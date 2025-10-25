HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Mundo

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

La administración de Donald Trump indicó que el envío de portaaviones Gerald R. Ford busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Con esta medida, se amplía la presencia militar de EE.UU. en nuestra región.

EE.UU. desplegó el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal, a América Latina.
EE.UU. desplegó el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal, a América Latina. | Navy Times

La administración de Donald Trump dispuso el envío del portaaviones Gerald R. Ford a América Latina con el objetivo de reforzar las operaciones contra el narcotráfico, una decisión marca un incremento considerable en la presencia militar de Estados Unidos en la región.

De acuerdo con el propio gobierno estadounidense, el Gerald R. Ford es la plataforma de combate más avanzada, flexible y letal del mundo, "capaz de proyectar el poder naval a escala global a través de operaciones sostenidas en el mar". La embarcación se suma al contingente de miles de soldados que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe y en sus bases militares de Puerto Rico desde agosto.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

lr.pe

¿Qué es el Gerald R. Ford?

El portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78), nombrado así en honor al expresidente Gerald R. Ford, entró en servicio en 2017 con el propósito de sustituir de manera progresiva a los portaaviones de la clase Nimitz de la Marina estadounidense.

El Ford es considerado el buque de guerra más poderoso que Estados Unidos ha puesto en el mar. Tiene un desplazamiento superior a las 100.000 toneladas y una longitud de 334 metros. A bordo cuenta con una tripulación de alrededor de 4.600 personas, entre ellas el personal del ala aérea.

Aunque las características técnicas de sus reactores nucleares permanecen en reserva, diversos informes estiman que el Gerald R. Ford produce una potencia tres veces mayor que la de los buques de la clase Nimitz. Gracias a esa capacidad energética, puede operar el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS), una de las innovaciones más avanzadas en la flota naval estadounidense.

PUEDES VER: Estados Unidos y China tuvieron primeras conversaciones "muy constructivas", según portavoz del Tesoro estadounidense

lr.pe

Los aviones que transporta el Gerald R. Ford

El portaaviones Geral R. Ford cuenta con un ala aérea compuesta por diversas aeronaves de combate y apoyo. Entre ellas destacan cuatro escuadrones de cazas F/A-18 Super Hornet, capaces de atacar aviones enemigos, blancos terrestres y embarcaciones mediante una amplia variedad de misiles aire-aire, aire-tierra, antibuque y bombas de precisión.

Asimismo, incorpora un escuadrón de EA-18G Growler, aeronaves especializadas en bloquear las comunicaciones del adversario y en ejecutar ataques contra objetivos aéreos y terrestres.

A su vez, dispone de dos escuadrones de helicópteros, aviones E-2 Hawkeye de alerta temprana impulsados por hélice y aeronaves de transporte C-2 Greyhound, que se encargan de las operaciones logísticas y de abastecimiento.

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

lr.pe

Las operaciones del mayor portaaviones de Estados Unidos

El USS Gerald R. Ford, que cuenta con cinco destructores de misiles guiados, tiene su base principal en Norfolk, Virginia, donde se concentra la mayor flota de buques de guerra de la Marina estadounidense. En 2022, realizó su primera escala en un puerto internacional y participó en ejercicios y operaciones conjuntas en el océano Atlántico junto a varios países aliados de la OTAN, entre ellos Canadá, España, Dinamarca, Países Bajos y Alemania.

Durante 2023, el portaaviones llevó a cabo un extenso recorrido que incluyó visitas a Croacia, Grecia, Italia, Noruega y Turquía, mientras que otros barcos de su grupo de ataque hicieron escala en Bélgica, Chipre, Montenegro, España y Suecia. Tras el estallido del conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre, el buque fue desplegado en el mar Mediterráneo oriental.

En el transcurso de este año, el Gerald R. Ford volvió a operar en el Atlántico, cruzó el estrecho de Gibraltar y entró al Mediterráneo en julio. Además, visitó Francia y realizó maniobras junto a aliados de la OTAN en aguas de Noruega. Según los reportes más recientes, el portaaviones permanecía en el mar Mediterráneo a inicios de este mes.

El envío de portaaviones de Estados Unidos a América Latina

A través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció el despliegue de Portaaviones Gerald R. Ford a América Latina a fin de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT). El objetivo de aquel envío es luchar contra el narcotráfico, una medida que representa un importante incremento de la presencia militar estadounidense en la región.

"La mayor presencia de fuerzas estadounidenses reforzará la capacidad de EE.UU. para monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT", señaló Parnell.

Notas relacionadas
Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

LEER MÁS
Petro indica que fue incluido en la Lista Clinton por oponerse a las "invasiones" de Estados Unidos en América Latina

Petro indica que fue incluido en la Lista Clinton por oponerse a las "invasiones" de Estados Unidos en América Latina

LEER MÁS
Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025