La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló un presunto centro estético clandestino que operaba en un departamento del distrito de El Agustino, donde seis mujeres —cinco de nacionalidad peruana y una extranjera— fueron intervenidas mientras realizaban una liposucción sin autorización médica.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Depincri, quienes hallaron a una mujer inconsciente, con múltiples perforaciones en el cuerpo, en pleno procedimiento quirúrgico. La intervención se realizaba en el quinto piso del condominio Los Girasoles, en un espacio que no reunía las condiciones mínimas para una operación de este tipo.

Paciente iba a someterse a liposucción

Según informó Juan Carlos Montufar, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Zona Centro de Lima, el inmueble funcionaba bajo el nombre de Sin Filtro, un supuesto centro de tratamientos estéticos que también tendría otra sede en Lima Norte. Detalló que la paciente, una ciudadana peruana residente en España, iba a someterse a una liposucción con fines de lipotransferencia.

Las seis detenidas, quienes serían estudiantes de enfermería, quedaron bajo investigación por los presuntos delitos contra la salud pública y por ejercer ilegalmente la medicina. En tanto, la mujer intervenida fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Montufar también indicó que el local se promocionaba a través de redes sociales, donde ofrecía procedimientos estéticos por montos que alcanzaban los S/5.000. Sin embargo, tras la inspección policial, se comprobó que el departamento carecía del equipamiento y las condiciones sanitarias necesarias para realizar cirugías.

