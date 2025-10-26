Estados Unidos y China acuerdan postergar la exportación de tierras raras y reanudar la compra de soja

EE. UU. y China avanzaron respecto a sus intereses comerciales en una reunión este domingo. | Composición LR | Jazmín Ceras

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció este domingo un acuerdo de su país con China para aplazar la restricción de tierras raras y reanudar la compra de soya estadounidense. El acuerdo se concretó en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde también participaron Jamieson Greer, representante de Comercio estadounidense, y los negociadores chinos He Lifeng y Li Chenggang.

Medios internacionales aseguran que ambas partes, especialmente China, buscan llegar a acuerdos sobre los controles de exportación de tierras raras con el objetivo de evitar que Donald Trump cumpla su amenaza de aplicar un arancel del 100 % a los bienes del país asiático desde el 1 de noviembre. Se prevé una reunión entre el mandatario estadounidense y Xi Jinping en los próximos días.

Trump y Xi Jinping se verán por primera vez tras su regreso a la Casa Blanca

Las reuniones de Trump con Xi esta semana marcarán su primer encuentro cara a cara desde su retorno a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha sostenido que el diálogo directo es el método más eficaz para abordar cuestiones como los aranceles, las limitaciones a las exportaciones, las adquisiciones agrícolas, el tráfico de fentanilo y los temas geopolíticos conflictivos, entre ellos Taiwán y la guerra en Ucrania.

“Hablaremos de muchas cosas”, señaló Trump. “Creo que tenemos muchas posibilidades de alcanzar un acuerdo muy completo”. Sus declaraciones llegan después de que China impusiera aranceles de represalia en marzo, bloqueando las compras de soja estadounidense, valoradas el año pasado en 13 000 millones de dólares. La medida ha afectado duramente a los agricultores rurales, un grupo clave en la base política del presidente.

Trump inicia gira en Asia para reforzar su liderazgo internacional

Donald Trump comenzó en Malasia una gira asiática destinada a consolidar su influencia política y económica. En Kuala Lumpur, se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien solicitó el retiro de los aranceles del 50% a los productos brasileños y la suspensión de la ley Magnitsky contra el juez Alexandre de Moraes. Trump prometió iniciar negociaciones de inmediato para resolver las diferencias.

Durante la cumbre de la ASEAN, el mandatario también participó en la firma de un alto el fuego entre Tailandia y Camboya, al que calificó como “un paso monumental”. La gira continuará en Japón y Corea del Sur, donde el presidente estadounidense sostendrá reuniones bilaterales y podría concretar un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un.