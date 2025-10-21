HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bolivia protesta en contra y exige auditoría por la victoria presidencial de Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Bolivia fue lugar de reclamos por parte de la oposición tras la victoria de Rodrigo Paz Pereira, quienes hicieron alusión a un posible fraude electoral.

Ciudadanos en Bolivia protestaron en contra de la elección de Rodrigo Paz Pereira.
Ciudadanos en Bolivia protestaron en contra de la elección de Rodrigo Paz Pereira. | AFP

Este lunes en Bolivia, un día después de la victoria de Rodrigo Paz Pereira, un grupo de la oposición protestó en La Paz en rechazo de los resultados de la segunda vuelta presidencial y exigió que se realizara una auditoría ante supuestas irregularidades en el proceso electoral, aunque cabe resaltar que dichas afirmaciones carecen de fundamento.

Jóvenes opositores se movilizaron hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, portando la bandera boliviana, para manifestar su rechazo a los resultados electorales. Liderados por personas como Conrad Arana, los manifestantes exigieron de manera vehemente una auditoría completa del proceso, alegando la existencia de un "fraude" en las elecciones presidenciales.

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Francia: expresidente Nicolas Sarkozy ingresa a prisión tras ser condenado por asociación ilícita

lr.pe

Manifestantes exigen el respeto al voto en Bolivia

Manifestantes en Bolivia salieron con carteles pidiendo "que se respete el voto" y "que se respete la decisión" que expresaron en las urnas; "La juventud ha abierto los ojos, por primera vez estamos unidos, estamos juntos y sabemos cuál es nuestra causa", expresó Rocío Aliaga, una persona que estuvo en La Paz mientras marchaba en contra de la elección de Rodrigo Paz Pereira.

Otro de los manifestantes, identificado como Conrad Arana, aseguró que "han volteado votos y como 'Generación Z' —grupo joven de manifestantes— no vamos a permitir que nos vuelvan a hacer un fraude", en referencia a lo ocurrido tras las elecciones entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga.

PUEDES VER: "Tomar deuda para pagar deuda": Milei revela como se usará el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

lr.pe

La otra cara de la moneda en Bolivia

Independientemente de lo que ocurre en zonas céntricas como La Paz, en zonas rurales bolivianas y otros sectores bolivianos votaron, en gran mayoría, por Rodrigo Paz Pereira y su compañero de fórmula Edman Lara. Según Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés), la victoria de Paz se debe, en parte, al "partidismo negativo"; esto se refiere a un voto motivado más por el rechazo a la alternativa que por un respaldo genuino al binomio Paz-Lara, a pesar de que el candidato logró convencer a votantes tradicionalmente izquierdistas.

Paz Pereira, como parte de su desafío más urgente, tendrá que lidiar con la estabilización económica para suministrar gasolina y diésel, recordando que fue una de las promesas inmediatas a cumplir para resolver el desabastecimiento que afrontó el país. "Cumplir con este compromiso será fundamental para no dañar la confianza ciudadana", aseguró la experta del GIGA.

