Mundo

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

Según Bloomberg, esta moneda latinoamericana estaría estable en 2025. No obstante, caería a fines de 2026, de acuerdo a Capital Economics.

Una posición fiscal frágil y un déficit por cuenta en el año electoral serían razones para el bajo desempeño de la moneda latinoamericana.
Una posición fiscal frágil y un déficit por cuenta en el año electoral serían razones para el bajo desempeño de la moneda latinoamericana. | Composición LR

En 2025, las monedas de América Latina viven un escenario inusual: muchas se han fortalecido frente al dólar gracias a la debilidad de la moneda estadounidense y al apetito global por activos de mercados emergentes. No obstante, esta aparente fortaleza oculta tensiones estructurales —como déficits fiscales, desequilibrios externos y riesgos políticos— que podrían revertirse en los próximos años.

Al mirar hacia 2026, diversos análisis advierten que algunas divisas de la región podrían convertirse en las de peor desempeño, por lo que los inversores deberán vigilar de cerca los fundamentos detrás de cada moneda. Para finales del próximo año, ni el peso argentino ni boliviano tendrían el peor resultado.

¿Cuál sería la moneda con peor crecimiento en 2026?

Según el informe de Capital Economics, la moneda que probablemente sufrirá el mayor deterioro en América Latina para finales de 2026 es el peso colombiano. La firma proyecta que el tipo de cambio pasará de aproximadamente 4.039 pesos por dólar al cierre de 2025 a 4.600 pesos por dólar para finales de 2026.

La razón principal: una combinación de una posición fiscal frágil que podría empeorar en el año electoral, y un déficit por cuenta corriente que se espera se deteriore. Capital Economics señala que estos dos factores harán que "el peso caiga más de lo que muchos anticipan".

El peso colombiano tendría un mal desempeño en 2026. Foto: Noticias RCN

Mejores monedas de Latinoamérica y del mundo en lo que va de 2025

En lo que va del año, varias monedas latinoamericanas mostraron rendimientos destacados frente al dólar, impulsadas por el debilitamiento de este último y tasas de interés locales elevadas en algunos casos. Según análisis de mercado de Bloomberg:

  • Guaraní paraguayo
  • Peso colombiano
  • Peso mexicano
  • Real brasileño
  • Sol peruano
  • Colón costarricense
  • Quetzal guatemalteco

Entre las mejores del mundo destacaron las siguientes, de acuerdo a cifras de Bloomberg:

  • rublo ruso (45,57%)
  • cedi ghanés (41,35%)
  • forinto húngaro (16,49%)
  • corona sueca (16,39%)
  • corona checa (15,67%)
  • franco suizo (14,18%)
  • zloty polaco (13,99%)
Este es el rendimienro de las monedas latinoamericas en 2025. Foto: Bloomberg Línea

Monedas de Latinoamérica con caídas en su rendimiento en 2025

Aunque algunas monedas brillaron, otras atraviesan momentos difíciles por crisis económicas, alta inflación o desequilibrios estructurales. La monedas latinoamericanas con bajo desempeño, según Bloomberg, son las siguientes:

  • Peso uruguayo
  • Lempira hondureña
  • Peso chileno
  • Peso dominicano
  • Peso argentino
