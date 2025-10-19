Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz se enfrentan una histórica segunda vuelta de las elecciones en Bolivia 2025. | Composición LR/Jazmin Ceras

Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz se enfrentan una histórica segunda vuelta de las elecciones en Bolivia 2025.

Este domingo 19 de octubre de 2025 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia 2025, donde los ciudadanos acudieron a las urnas para definir al sucesor del mandatario saliente, Luis Arce. La jornada electoral se realizó en horario continuo desde las 08.00 a. m. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciará esta noche los primeros resultados, que podrás conocer en esta nota de La República.

Durante ese día decisivo, la población boliviana definió entre dos candidatos —Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga— tras una primera vuelta en agosto que no dio mayoría absoluta. Fue un proceso histórico, pues marcó el fin del dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS) en elecciones presidenciales.

Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: las últimas noticias de la segunda vuelta presidencial 19:05 Rodrigo Paz se perfila como nuevo presidente de Bolivia con el 97% del escrutinio oficial Con el 97% de las actas computadas, Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lideraba la segunda vuelta presidencial en Bolivia con el 54,53% de los votos, frente al 45,47% obtenido por Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre). Los resultados, publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), consolidan una tendencia irreversible que apunta a Paz como el próximo presidente de Bolivia, marcando el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). 18:59 Resultados TSE: conteo de votos da ventaja casi irreversible a Rodrigo Paz sobre Tuto Quiroga De acuerdo con los primeros resultados del TSE, Rodrigo Paz se convertiría en el próximo presidente de Bolivia, tras vencer a Tuto Quiroga con el 54,5% 18:38 Jorge “Tuto” Quiroga liderá resultados las mesas de votaciones en Perú Según reportes desde el conteo de mesas de votación en Perú, donde residen ciudadanos bolivianos habilitados, el candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga estaría obteniendo una victoria contundente en esta circunscripción del exterior. El exmandatario lideró el conteo de votos en departamentos como Tacna, Puno y Lima. 18:26 Quiroga y Paz esperan en La Paz los resultados de la segunda vuelta presidencial Jorge “Tuto” Quiroga, candidato de la alianza Libertad y Democracia (Libre), y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aguardaban en La Paz los resultados del histórico balotaje presidencial de este domingo. Ambos llegaron a la sede de Gobierno para seguir el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el sondeo rápido de Ipsos-CIESMORI, que UNITEL difundiría a partir de las 20:00. Quiroga y su compañero Juan Pablo Velasco se instalaron en el Hotel Europa, donde comenzaron a reunirse sus simpatizantes. Paz, en tanto, permanecía en la zona Sur junto a su familia antes de dirigirse al Hotel Presidente, su centro de campaña, para conocer el veredicto de las urnas. 18:01 Andrónico Rodríguez culpa a la división del MAS por su ausencia en el balotaje Tras el cierre de mesas en la segunda vuelta presidencial, el senador y excandidato Andrónico Rodríguez reflexionó sobre el escenario político actual, señalando que Bolivia definió su futuro entre dos opciones de derecha —PDC y Libre— como consecuencia de los errores del oficialismo. Rodríguez atribuyó la exclusión del MAS a la “mala gestión, corrupción y división” del gobierno de Luis Arce y a la campaña de “voto nulo” impulsada por Evo Morales. Admitió además que dentro de su movimiento hubo decisiones “apresuradas” y mal comprendidas, aunque expresó confianza en que “después de esta dura lección” el partido sabrá “levantarse con mayor fuerza”. 17:59 ¿A qué hora se conocerán los resultados del TSE? El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia tiene previsto publicar los primeros resultados preliminares (no oficiales) de la segunda vuelta presidencial a través de su sistema Sirepre, generalmente entre las 20:00 y 20:30 horas (8:00 p.m. y 8:30 p.m.) del día de la votación, hora local de Bolivia. Es importante destacar que este es un conteo rápido y no el resultado final. El cómputo oficial y definitivo de las elecciones, que es el único vinculante, es un proceso que puede tardar un poco más, ya que el TSE tiene un plazo legal de hasta 72 horas después de la jornada electoral para consolidar y anunciar los resultados finales. 17:11 Incertidumbre en Desaguadero por el balotaje presidencial en Bolivia En la frontera de Desaguadero, entre Perú y Bolivia, predominó un clima de incertidumbre ante la segunda vuelta presidencial boliviana del 19 de octubre. Tras casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y en medio de una profunda crisis económica —marcada por la inflación, la devaluación del boliviano y la escasez de reservas—, los comerciantes de esta zona binacional expresaron su temor por las repercusiones políticas y económicas que podría generar el cambio de gobierno en sus actividades diarias. El comercio fronterizo, vital para la economía local, fue uno de los sectores más golpeados: las transacciones se redujeron hasta en 80 %, mientras la moneda boliviana perdió valor frente al sol peruano, cotizándose cerca de 3,75 bolivianos por un sol. Los importadores bolivianos prácticamente detuvieron sus operaciones ante la posibilidad de nuevas políticas de subsidios o ajustes económicos que podrían agravar la inflación o interrumpir el flujo de mercancías entre ambos países. 16:41 Comienza la llegada de maletas electorales a los centros de cómputo en Bolivia Las maletas electorales con las actas firmadas por los jurados comenzaron a llegar a los centros de cómputo en ciudades como Oruro, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, bajo la supervisión de los tribunales electorales departamentales, que verifican minuciosamente cada registro. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se espera conocer los primeros resultados preliminares alrededor de las 20:00 horas, a través del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), que ofrecerá una visión inicial del escrutinio nacional. 16:27 UNITEL difundirá el conteo rápido del balotaje presidencial en Bolivia desde las 20:0 La red UNITEL transmitirá la noche de este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 horas, los resultados del conteo rápido de la segunda vuelta electoral, que definirá al presidente de Bolivia para el periodo 2025-2030. El estudio estará a cargo de la empresa Ipsos-CIESMORI y será difundido en el programa Así Decidimos. Los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) se enfrentarán en un histórico balotaje en el que 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para votar. 15:58 ¿No votaste en la segunda vuelta? Estas son las sanciones establecidas por el TSE Las sanciones para quien no vote en la segunda vuelta o no presente luego el comprobante de sufragio incluyen:

- Una multa equivalente al 20% del salario mínimo vigente, es decir una multa expresada en 550 bolivianos (US$79,68). - Restricciones administrativas por un período de 90 días que te impiden acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte. - Los jurados electorales que no asistan a cumplir su obligación el día de las elecciones recibirán una multa de 1.375 bolivianos (US$199,20). 15:38 La OEA resalta que la segunda vuelta presidencial en Bolivia se desarrolló de manera “positiva” La Misión de Observación Electoral de la OEA informó que la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia se desarrolla con normalidad y una participación superior al 50 %. El jefe de la misión, el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, señaló que se supervisaron más de 650 mesas en las nueve regiones del país y en cuatro naciones con voto en el exterior. Destacó además el carácter pacífico del proceso y el compromiso democrático de los votantes. Cristo pidió a los candidatos Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, y a sus organizaciones políticas, esperar los resultados con calma y prudencia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé divulgar los datos entre las 20:00 y 21:00 horas locales. El ganador asumirá la Presidencia el 8 de noviembre. 15:21 Se cierran las urnas y comienza el conteo de votos en Bolivia A las cuatro de la tarde, hora local, concluyó la votación en Bolivia y comenzó el escrutinio de la segunda vuelta. Los aspirantes presidenciales, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, aguardan los resultados en La Paz, mientras el Tribunal Electoral prevé divulgar los primeros datos a partir de las 08.00 p. m. Foto: AFP 14:36 TSE reportó jornada electoral sin incidentes y confirmó horario del conteo preliminar El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y que la mayoría de las mesas abrió puntualmente a las 08:00. Precisó que cerca del 86% cerró a las 16:00, mientras que el resto concluyó su labor alrededor de las 17:00, cumpliendo con las ocho horas reglamentarias. Ávila confirmó que los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) comenzaron a difundirse desde las 20:00, aunque recalcó que se trata de información no vinculante, a diferencia del conteo oficial que inició a las 18:00. Solo se reportó una irregularidad en Beni, donde se anuló una papeleta previamente marcada. Además, indicó que más de 300 mesas en Europa y una en Asia ya habían cerrado su votación. 14:13 Desde este lunes será obligatorio presentar el nuevo certificado de sufragio del 19 de octubre El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, desde este lunes 20 de octubre, todas las instituciones públicas y privadas deberán exigir el nuevo certificado de sufragio emitido durante la segunda vuelta del 19 de octubre, dejando sin validez el documento anterior del 17 de agosto. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, aclaró que los ciudadanos solo deben presentar el certificado más reciente y recordó que quienes no votaron podrán justificar su inasistencia dentro de los próximos 30 días. Este documento es obligatorio para realizar trámites oficiales, bancarios y postular a cargos públicos. 13:59 Carlos Mesa urge al nuevo gobierno de Bolivia a reformar la justicia y atender la crisis económica El expresidente y líder opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), emitió su voto en la segunda vuelta presidencial e instó al próximo gobierno a priorizar una reforma profunda del sistema judicial y medidas urgentes frente a la crisis económica. “El sistema judicial está podrido hasta los tuétanos”, declaró, aunque reconoció avances parciales en el Tribunal Supremo de Justicia. Mesa propuso impulsar una reestructuración institucional mediante una reforma constitucional o un referéndum, con el fin de fortalecer la independencia de poderes. Además, advirtió que el nuevo gobierno deberá actuar de inmediato en tres frentes: el abastecimiento de combustible, la liberación del acceso a dólares y el control de la inflación, a fin de estabilizar la economía en los primeros meses de gestión. 13:43 TSE prevé concluir el conteo oficial del balotaje en Bolivia antes del jueves El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial podría finalizar el miércoles por la tarde o, como máximo, el jueves 23 de octubre. Explicó que el proceso será más rápido debido a que solo participan dos binomios en competencia, lo que simplifica el trabajo de cómputo. “Confiamos en que el miércoles o, a más tardar, el jueves en la mañana podamos tener los resultados finales”, declaró Hassenteufel. Asimismo, destacó que la jornada electoral transcurrió con normalidad y exhortó a los bolivianos a acudir masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto en esta decisiva segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira (PDC) y Jorge Quiroga Ramírez (Libre). 13:30 TSE destaca normalidad total en la jornada electoral de segunda vuelta en Bolivia El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el 100% de las más de 34.000 mesas de sufragio del país funcionaron con total normalidad durante la media jornada de votación. La institución destacó que los recintos electorales atienden sin contratiempos a los ciudadanos que acuden a emitir su voto en esta histórica segunda vuelta presidencial. Respecto al voto en el exterior, el TSE precisó que más de 100 ciudades habilitaron mesas electorales, las cuales cerrarán según el huso horario de cada región. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que “esta media jornada ha transcurrido con el 100% de normalidad”, subrayando que la jornada se desarrolla sin incidentes de consideración y con menor conflictividad en comparación con la primera vuelta. 13:02 Jorge “Tuto” Quiroga llama a los bolivianos a votar El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, acudió este domingo a Cochabamba para acompañar a su padre a emitir su voto e hizo un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en la segunda vuelta electoral. “Que la gente salga a votar, vayan todos a votar. Tenemos el instrumento sagrado, la papeleta, para decidir sobre el rumbo del país y el futuro de la patria”, expresó ante los medios. Quiroga inició la jornada con una rutina de trote en la zona del Urubó, en Santa Cruz, antes de trasladarse a La Paz, donde ejercería su derecho al voto al mediodía. El exmandatario también acompañó a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, quien sufragó más temprano en la capital cruceña, en medio de un ambiente de tranquilidad y alta expectativa electoral. 13:01 Conteo de votos elecciones 2025 en Bolivia: ¿ a qué hora se conocerán los resultados? La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) será la encargada de emitir oficialmente los resultados de la segunda vuelta en Bolivia. El vocal Francisco Vargas confirmó que el mismo domingo se presentarán los datos oficiales, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y confiable. El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) difundirá el 90% del conteo rápido a las 9:00 pm (hora en Bolivia) del domingo 19 de octubre. Los resultados finales, correspondientes al 100% del escrutinio, serán publicados a más tardar el miércoles 22 de octubre, según precisó Vargas. 12:28 Edmand Lara votó en Santa Cruz y agradeció el apoyo recibido durante la campaña electoral El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, emitió su voto este domingo al mediodía en el módulo educativo Humberto Vásquez Machicado, en Santa Cruz de la Sierra. Su arribo al recinto se produjo con poco más de una hora de retraso respecto a lo previsto. A su llegada, agradeció el respaldo recibido durante la campaña y expresó optimismo sobre los resultados: “A toda la gente que nos ha apoyado, que Dios los bendiga, no pierdan la fe, hoy vamos a ganar”, declaró. Lara adelantó que esperaría los resultados en su domicilio, junto a su familia, descartando trasladarse a La Paz para reunirse con su compañero de fórmula, Rodrigo Paz. “En mi casa, con mi familia”, afirmó brevemente, antes de ingresar al recinto acompañado por miembros de su equipo de resguardo. 12:26 Elecciones en Bolivia: jornada electoral avanza con normalidad y alta participación, según la Unión Europea Bolivia vivió este domingo una jornada electoral marcada por la calma y el orden en la histórica segunda vuelta presidencial. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) destacó que el 90% de las mesas abrieron puntualmente y el resto lo hizo dentro de la media hora prevista. “El procedimiento de apertura fue tranquilo, normal y ordenado”, señaló Davor Stier, jefe de la misión, quien aseguró que no se reportaron incidentes relevantes durante las primeras horas del proceso. Los observadores europeos subrayaron que el 75% de las mesas contaban con delegados de los binomios en contienda, lo que fortalece la transparencia electoral. En un comunicado, la misión instó a la ciudadanía a mantener el clima de respeto y serenidad que caracterizó el inicio de la jornada y recordó la importancia de preservar el secreto del voto evitando fotografiar las papeletas. 12:10 Observadores europeos confirman una jornada electoral sin incidentes La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó las primeras horas del proceso como “ordenadas y tranquilas” a mitad de la jornada. Su representante, Davor Stier, destacó que el 90% de las mesas observadas abrió a tiempo y que el resto lo hizo dentro de la media hora establecida. Además, resaltó que el 75% de las mesas contaba con delegados de los binomios en competencia, lo que, según afirmó, garantiza la transparencia del proceso electoral. 11:54 "Media jornada transcurrió con normalidad" El Tribunal Supremo Electoral indicó que la primera media jornada de la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia se desarrolla con total tranquilidad y que hasta el momento se han registrado muy pocas denuncias o incidentes. 11:39 Edmand Lara, candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz, realizó su voto El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ejerció su derecho al voto este domingo en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Lara acudió al recinto electoral acompañado de simpatizantes y expresó su confianza en la voluntad popular. Foto: Unitel 11:05 ¿Cómo votar si estoy en el extranjero? Para la segunda vuelta de las elecciones generales de Bolivia 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 154 recintos electorales en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, España, Brasil, México y Japón, con el fin de asegurar la participación de los bolivianos residentes en el extranjero. Los ciudadanos pueden verificar el lugar exacto donde les corresponde votar ingresando al portal oficial yoparticipo.oep.org.bo o descargando la aplicación móvil Yo Participo, donde se detalla el recinto y la mesa asignada. Los centros de votación abrirán a las 08:00 a. m. de cada zona horaria local y funcionarán de manera continua hasta el cierre oficial. 11:00 ¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia? Las sanciones para quien no vote en la segunda vuelta o no presente luego el comprobante de sufragio incluyen: - Una multa equivalente al 20% del salario mínimo vigente, es decir una multa expresada en 550 bolivianos (US$79,68).

- Restricciones administrativas por un período de 90 días que te impiden acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte.

- Los jurados electorales que no asistan a cumplir su obligación el día de las elecciones recibirán una multa de 1.375 bolivianos (US$199,20). 10:26 "Nunca pedía apoyo a nadie, menos a Estados Unidos" El expresidente Evo Morales criticó las propuestas de los dos candidatos presidenciales para enfrentar la actual crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares, afirmando que durante su gestión “nunca pedía apoyo a nadie, menos a Estados Unidos y al FMI”. Morales cuestionó que las soluciones planteadas recurran a financiamiento externo, advirtiendo que los créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: AFP. 09:45 Edman Lara, el verdadero 'otsaider' tras la candidatura de Rodrigo Paz Edman Lara, ex-capitán de la policía convertido en activista anticorrupción, fue anunciado como compañero de fórmula del binomio de Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 19 de mayo de 2025, tras la renuncia del anterior postulante. Desde entonces, Lara ha cobrado un protagonismo inusual para un candidato a vicepresidente, afirmando que si Paz llega a la presidencia “no podrá hacer nada sin su vicepresidente”. Aunque Paz y Lara lideraron la primera vuelta de las elecciones generales con aproximadamente un 32 % de los votos, algunos analistas consideran que Lara es el verdadero “outsider” dentro de su propia fórmula, dadas sus provocadoras declaraciones, su estilo directo y su irrupción desde redes sociales más que desde la estructura tradicional del partido. 09:20 La UE envía 120 observadores para supervisar las elecciones en Bolivia La misión electoral de la Unión Europea (UE) informó que desplegará 120 observadores en las nueve regiones de Bolivia durante la histórica segunda vuelta electoral. El jefe de la delegación europea, Davor Ivo Stier, declaró ante los medios que la UE realizará una observación “imparcial y neutral” durante la jornada de votación. Además, precisó que el próximo martes se dará a conocer públicamente un “informe preliminar” que incluirá algunas recomendaciones. 09:13 Rodrigo Paz Pereira realiza su voto en electoral en Tarija El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, emitió su voto este domingo en la ciudad de Tarija, su tierra natal, durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Acompañado de su familia y simpatizantes, Paz destacó la importancia de participar de manera pacífica y democrática. Foto: Unitel 09:09 ¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas Bolivia se aproxima hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un contexto de profunda crisis económica, caracterizada por la falta de combustibles, la disminución de las reservas internacionales y el aumento constante del costo de vida. En este panorama, Rodrigo Paz García, senador y exalcalde de Tarija, emerge como uno de los dos aspirantes con opciones de asumir la conducción del país durante los próximos 5 años. Revisa el artículo completo AQUÍ. Foto: Composición LR 09:07 Evo Morales realizó su voto desde Cochabamba Evo Morales llegó custodiado por sus seguidores a su recinto electoral en Villa Tunari, Cochabamba, para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta. Video: X/@correodelsurcom 08:57 Rodrigo Paz realizará su voto y será el primer candidato en hacerlo en esta segunda vuelta Rodrigo Paz Pereira se convertirá en el primer candidato en emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia. El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió se respete el voto del electorado. Foto: Unitel 08:50 "Incapaz es el adjetivo más suave", afirmó un experto al analizar el gobierno de Luis Arce Luis Arce deja la presidencia de Bolivia al cumplir su mandato constitucional, tras casi cinco años marcados por tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), una economía golpeada por la escasez de divisas y un creciente desgaste político. No busca la reelección ni una prórroga, y su salida no obedece a una derrota electoral directa, sino al agotamiento de un ciclo económico y político que ya no logra responder a las necesidades de la gente. Revisa el artículo completo AQUÍ. Foto: Composición LR 08:37 Samuel Doria Medina llega a realizar su voto en la segunda vuelta de Bolivia "Lo óptimo será que haya un resultado claro", indicó Samuel Doria Medina, candidato presidencial que participó en la primera jornada electoral, pero que no logró pasar a la segunda vuelta con la Alianza Unidad. Doria Medina ofreció estas declaraciones minutos antes de emitir su voto en la zona sur de la ciudad de La Paz. 08:15 Expresidente Jaime Paz emite su voto junto al candidato Rodrigo Paz, su hijo El expresidente Jaime Paz Zamora acudió este domingo a emitir su voto al municipio de San Lorenzo, Tarija, acompañado de su hijo, el candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales en Bolivia. Foto: Unitel. 07:51 Japón ya cerró las urnas de las segunda vuelta electoral El primer país en arrancar la votación para esta segunda vuelta fue Japón la cual inició a las 19:00 (hora en Bolivia) de este sábado debido a la diferencia horaria. Ocho horas después, se dio el cierre de las urnas. La primera mesa de votación habilitada en el exterior, en Japón, cerró con un total de 105 votos emitidos. La alianza Libre, que postula a Jorge Quiroga, obtuvo una victoria con 98 sufragios, frente a los 5 votos del PDC, liderado por Rodrigo Paz. Foto: X/@GrupoFides 07:44 Resultado de las elecciones se podrán conocer a las 8:00 p. m. de Bolivia Bolivia volverá a utilizar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que difundirá la información oficial entre las 20:00 y 20:30 hora local (00:00 y 00:30 GMT del lunes), según explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, durante el acto de apertura de la jornada electoral. Hassenteufel aseguró que el TSE cuenta con todas las condiciones para garantizar unas elecciones justas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables. 07:43 Presidente Luis Arce emitió su voto en La Paz El presidente Luis Arce Catacora llegó hasta el colegio Miguel de Cervantes, en la ciudad de La Paz para emitir su voto en la histórica jornada para elegir a su sucesor. El primer mandatario llegó al lugar acompañado de otras autoridades nacionales. Video: X/@cadenaabolivia 07:33 Presidente interino del Tribunal Supremo Electoral inauguró la segunda vuelta en Bolivia El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Óscar Hassenteufel, inauguró cerca de las 07:30 am de este domingo la jornada electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país en un histórico balotaje. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." 07:10 Bolivia inicia votaciones para escoger nuevo presidente en balotaje Las elecciones en Bolivia ya iniciaron este domingo 19 de octubre de 2025, con la apertura de las mesas de votación en todo el país para la segunda vuelta presidencial. Millones de bolivianos acuden a las urnas para elegir entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, en una jornada considerada histórica por marcar un posible cambio en el rumbo político tras dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). El Tribunal Supremo Electoral reportó una apertura de mesas con normalidad. Foto: AFP

¿Dónde votar en las elecciones en Bolivia 2025?

Para conocer el recinto y la mesa en que cada elector debía emitir su voto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la plataforma digital “Yo Participo”, accesible en la web o mediante aplicación móvil. Los ciudadanos debían ingresar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. Luego se deberán cumplir los siguientes pasos:

Consultar el padrón electoral biométrico.

Verificar la ubicación del recinto asignado (ciudad, recinto, número de mesa).

Hacer esta consulta con anticipación para evitar inconvenientes el día de la votación.

¿A qué hora saldrían los resultados, según el TSE?

El vocal del TSE, Francisco Vargas, anunció que los resultados preliminares serían divulgados el mismo domingo 19 de octubre, alrededor de las 21.00 p. m. (20.00 p. m. en Perú), tras alcanzar más del 90% del conteo rápido mediante el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

Por su parte, el vocal Tahuichi Quispe indicó que el cómputo oficial podría demorar hasta 72 horas después de la votación, es decir, que estaría finalizado a más tardar el miércoles 22 de octubre. En esa fecha se consolidarían los datos de los nueve tribunales departamentales y del voto en el exterior.

¿Quién ganó las elecciones, según las últimas encuestas?

Las encuestas previas al balotaje dieron una ventaja al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. Una medición reciente lo ubicaba con 44,9% de intención de voto para la segunda vuelta, superando a su rival Rodrigo Paz.

Sin embargo, en la primera vuelta celebrada en agosto, Rodrigo Paz encabezó los resultados con 32,06 % de los votos, frente al 26,70% de Quiroga. Esa diferencia inicial fue notable en el contexto del cambio político que se vivía en Bolivia.

¿Cuáles son las principales propuestas de Quiroga y de Paz?

Cada candidato presentó estrategias distintas para enfrentar la crisis económica, la deuda externa y la reforma institucional.

Quiroga propone una “terapia de shock” económica , recortes al gasto público, privatización o cierre de empresas estatales, reducción de subsidios y renegociación con organismos internacionales (FMI, etc.).

, recortes al gasto público, privatización o cierre de empresas estatales, reducción de subsidios y renegociación con organismos internacionales (FMI, etc.). Paz apuesta por mantener programas sociales mientras impulsa el crecimiento privado, incentivos para pequeñas empresas, descentralización económica y una transición gradual para reducir subsidios.

¿Cuándo asumiría el nuevo presidente de Bolivia 2025?

El presidente electo asumiría sus funciones el 8 de noviembre de 2025, fecha en que el mandato del presidente saliente, Luis Arce, concluye oficialmente.

Ese día está previsto que se realice la toma de posesión de las nuevas autoridades (presidente, vicepresidente y otros cargos constitucionales). El nuevo mandatario gobernaría hasta el 8 de noviembre de 2030, fecha en que completaría un periodo de cinco años.