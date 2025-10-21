Francia: expresidente Nicolas Sarkozy ingresa a prisión tras ser condenado por asociación ilícita

Antes de su ingreso a prisión, Nicolas Sarkozy se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron. | Foto: AFP

Antes de su ingreso a prisión, Nicolas Sarkozy se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron. | Foto: AFP

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entró a prisión tras ser condenado por financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007, convirtiéndose así en el primer exjefe de Estado en ir a la cárcel desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El político conservador, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, ingresó a la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de 5 años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre.

"Esta mañana encierran a un inocente", escribió Nicolas Sarkozy en su cuenta de X. El exmandatario denunció además un escándalo judicial y un viacrucis. "La verdad triunfará, pero el precio a pagar habrá sido abrumador", señaló.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque Sarkozy cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión, sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.

La cuestión de la ejecución provisional es un debate legítimo que debe llevarse a cabo con calma, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien la oposición de izquierda criticó por reunirse con su condenado predecesor.

Presos gritan "¡Bienvenido Sarkozy!"

Al grito de "¡Nicolas presidente!", decenas de personas se congregaron para mostrar su apoyo al expresidente francés cuando abandonaba su domicilio en un exclusivo barrio de París rumbo a la única prisión de la capital francesa.

Con lágrimas en los ojos, François, un manifestante de 66 años, denunció un juicio político. "¡Estamos en la Unión Soviética!", gritó otro de los simpatizantes, mientras dos banderas francesas ondeaban en una valla de seguridad próxima.

En una entrevista al diario Le Figaro, Sarkozy señaló que entraría a prisión con la cabeza alta, con una biografía de Jesús y con un ejemplar de "El Conde de Montecristo", una de las obras más famosas de la literatura francesa.

Para evitar el contacto con otros detenidos y eventuales fotografías, el exjefe de estado francés ocupará una celda de nueve metros cuadrados del área de aislamiento. "¡Oh, bienvenido Sarkozy!", "¡Está Sarkozy!", gritaron varios presos, a su llegada a la cárcel.

Libertad condicional solicitada

Aunque Sarkozy fue condenado a 5 años de cárcel, el expresidente podría estar solo unas semanas. Sus abogados ya solicitaron su libertad condicional, ya que el político tiene 70 años y la ley se lo permite. La justicia tiene dos meses para resolver.

Mientras tanto, podrá salir solo una hora al día al patio y recibir la visita de su familia tres veces por semana, precisó su abogado Christophe Ingrain. La mayor parte del tiempo estará en su celda, donde leerá y escribirá sobre esta experiencia tan difícil.

"Sarko", como se le conoce, será el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde Philippe Pétain, quien acabó entre rejas al término de la Segunda Guerra Mundial por colaborar con la Alemania nazi.

Cabe recordar que Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en última instancia, el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la "excepcional gravedad de los hechos".

Independencia judicial

Esta condena no es la primera contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a inicios de 2025. Suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas.

Su encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que este político se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.

Aunque 6 de cada 10 franceses consideran justa su entrada en prisión, según un sondeo reciente, sus críticas a la presunta politización de los jueces le cosecharon apoyos en la derecha y la ultraderecha, y obligaron a Emmanuel Macron a defender la justicia.

El principal fiscal de Francia, Rémy Heitz, acusó al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de atentar contra la independencia de los magistrados, después que este anunciara que visitará en prisión a Sarkozy, su mentor en política.