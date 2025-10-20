HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Tomar deuda para pagar deuda": Milei revela como se usará el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

Milei explicó que el objetivo de este mecanismo es proporcionar seguridad a los inversores en Argentina y financiar tanto empresas como la compra de casas por parte de ciudadanos argentinos.

Milei argumentó que la visión del kirchnerismo se basa en la desconfianza propia: “los ladrones creen que todos son de su misma condición”. Foto: Composición LR
Milei argumentó que la visión del kirchnerismo se basa en la desconfianza propia: "los ladrones creen que todos son de su misma condición". Foto: Composición LR

El presidente Javier Milei anunció como Argentina utilizará una línea de swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos como mecanismo de respaldo frente a los vencimientos de deuda previstos para 2026. En una entrevista difundida recientemente por Casa Rosada, Milei explicó que el objetivo del acuerdo es “darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina".

Milei detalló que se cuenta con "un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares". El presidente especificó que este mecanismo solo se ejecutará si es necesario. En ese caso, la línea de swap permitiría cubrir los pagos de deuda de 2026, lo que implica “tomar deuda para pagar deuda”, según sus propias palabras.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Esta medida busca dar seguridad "no solo a las empresas, para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa", agregó.

Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia

lr.pe

¿Argentina entregará recursos a cambio de este acuerdo?

Consultado sobre si Argentina tendría que entregar recursos a cambio del acuerdo de swap con Estados Unidos, Milei desestimó esa posibilidad y lo calificó como “una mentira del kirchnerismo”. El mandatario aseguró que el mecanismo es beneficioso tanto para ambos países y criticó la narrativa opositora, afirmando que no hay que dejarse “psicopatear por los kirchneristas”.

Milei argumentó que la visión del kirchnerismo se basa en la desconfianza propia: “los ladrones creen que todos son de su misma condición”. Según el presidente, mientras que el kirchnerismo negociaba con “narco dictaduras” bajo un esquema de “toma y daca”, su gobierno plantea un enfoque capitalista en el que los intercambios benefician a ambas partes.

Banco Central oficializó acuerdo de swap con Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó este lunes un acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por un monto de 20.000 millones de dólares. Según la autoridad monetaria, el objetivo principal de este convenio es reforzar las reservas del país y contribuir a la estabilización del mercado de cambios.

El BCRA destacó que el acuerdo busca aportar a la estabilidad macroeconómica de Argentina, con un enfoque particular en la preservación de los precios y en la promoción de un crecimiento económico sostenible. Este mecanismo se enmarca dentro de las herramientas financieras que permiten al país afrontar situaciones de volatilidad en el mercado de divisas sin afectar directamente sus reservas internas.

El acuerdo surgió como una de las opciones de rescate financiero discutidas entre ambos países hace aproximadamente tres semanas, cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, oficializó el inicio de las negociaciones con funcionarios argentinos. Según la información oficial, el convenio establece “los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas”, definiendo así el marco para futuras transacciones entre el BCRA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

