HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Mundo

Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, anuncia que retomará relaciones con Estados Unidos

Tras ganar las elecciones con un 54,5% de los votos ante Jorge Quiroga, Rodrigo Paz Pereira anunció que retomará las relaciones rotas por Evo Morales en 2008.

Rodrigo Paz, electo presidente de Bolivia, anunció que retomará relaciones con EE. UU.
Rodrigo Paz, electo presidente de Bolivia, anunció que retomará relaciones con EE. UU. | AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este lunes la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas hace más de 17 años. La ruptura original se produjo en 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de apoyar una conspiración de la derecha para dividir Bolivia.

Sumado a esa ruptura, el expresidente Evo Morales (exlíder del Movimiento al Socialismo, MAS) también expulsó a las agencias estadounidenses antidrogas (DEA) y de cooperación internacional (USAID). En respuesta, Washington negó los cargos y expulsó de manera recíproca al embajador boliviano. Desde ese momento, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos quedaron suspendidas.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Acompañado de su próximo vicepresidente, Edmand Lara, Rodrigo Paz adelantó que ya han iniciado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, señalando: "Creo que esto es muy importante". Estas declaraciones se producen en un momento crítico, ya que el gobierno de Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuarenta años, marcada por la escasez de dólares.

PUEDES VER: Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia 2025

lr.pe

Rodrigo Paz asume el liderazgo de Bolivia bajo la presión de la crisis económica

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira arranca en medio de una profunda crisis económica, marcada por la escasez de dólares y carburantes, que ha impulsado la inflación en Bolivia a superar el 23% interanual. Esta situación se agrava con la proyección del Banco Mundial de una contracción económica que se extenderá al menos hasta 2027. Por ello, Paz inicia su mandato presionado por implementar soluciones que reviertan las políticas de la gestión saliente de Luis Arce, la cual ha agotado las reservas de divisas para sostener los subsidios a los combustibles, que paradójicamente, siguen siendo escasos.

Paz apuesta firmemente por el apoyo de la comunidad internacional para restablecer el suministro de gasolina y diésel en las estaciones de servicio bolivianas, actualmente marcadas por largas filas de vehículos. Tras dialogar con Christopher Landau, Subsecretario de Estado de Estados Unidos, el presidente electo anunció: "Iniciaremos gestiones con países amigos como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para resolver esa escasez a partir del 8 o 9 de noviembre".

PUEDES VER: Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

lr.pe

Evo Morales asegura que el triunfo de Paz fue posible por los votos de sus seguidores

Morales, líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) y la base cocalera, aseguró públicamente que el binomio ganador, compuesto por Rodrigo Paz y Edmand Lara, se alzó con la victoria gracias al "voto evista". Según su análisis, esta victoria no se debe a un apoyo genuino a la oposición, sino al voto de los ciudadanos "indignados" por su propia exclusión de la contienda electoral.

Desde su perspectiva, el apoyo que decantó la balanza a favor de Paz y Lara lleva consigo un "mandato" específico. Este mandato, según lo expresado por Morales en su cuenta de la red social X, exige a la nueva administración no "destruir el Estado Plurinacional" ni desmantelar las "grandes transformaciones y conquistas sociales" logradas durante sus años de gobierno. De esta manera, el exmandatario busca posicionar a sus seguidores como la fuerza decisiva de la elección y, al mismo tiempo, establecer un límite político a las acciones del gobierno entrante.

Notas relacionadas
Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

LEER MÁS
¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

LEER MÁS
Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia 2025

Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia 2025

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Avión de carga choca contra un auto al aterrizar, se despista y cae al mar en Hong Kong: 2 personas murieron

Avión de carga choca contra un auto al aterrizar, se despista y cae al mar en Hong Kong: 2 personas murieron

LEER MÁS
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS
¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Mundo

Donald Trump busca pactar con Xi Jinping un nuevo acuerdo comercial que una a Estados Unidos y China en 2026

Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025