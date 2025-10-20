Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, anuncia que retomará relaciones con Estados Unidos

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este lunes la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas hace más de 17 años. La ruptura original se produjo en 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de apoyar una conspiración de la derecha para dividir Bolivia.

Sumado a esa ruptura, el expresidente Evo Morales (exlíder del Movimiento al Socialismo, MAS) también expulsó a las agencias estadounidenses antidrogas (DEA) y de cooperación internacional (USAID). En respuesta, Washington negó los cargos y expulsó de manera recíproca al embajador boliviano. Desde ese momento, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos quedaron suspendidas.

Acompañado de su próximo vicepresidente, Edmand Lara, Rodrigo Paz adelantó que ya han iniciado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, señalando: "Creo que esto es muy importante". Estas declaraciones se producen en un momento crítico, ya que el gobierno de Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuarenta años, marcada por la escasez de dólares.

Rodrigo Paz asume el liderazgo de Bolivia bajo la presión de la crisis económica

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira arranca en medio de una profunda crisis económica, marcada por la escasez de dólares y carburantes, que ha impulsado la inflación en Bolivia a superar el 23% interanual. Esta situación se agrava con la proyección del Banco Mundial de una contracción económica que se extenderá al menos hasta 2027. Por ello, Paz inicia su mandato presionado por implementar soluciones que reviertan las políticas de la gestión saliente de Luis Arce, la cual ha agotado las reservas de divisas para sostener los subsidios a los combustibles, que paradójicamente, siguen siendo escasos.

Paz apuesta firmemente por el apoyo de la comunidad internacional para restablecer el suministro de gasolina y diésel en las estaciones de servicio bolivianas, actualmente marcadas por largas filas de vehículos. Tras dialogar con Christopher Landau, Subsecretario de Estado de Estados Unidos, el presidente electo anunció: "Iniciaremos gestiones con países amigos como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para resolver esa escasez a partir del 8 o 9 de noviembre".

Evo Morales asegura que el triunfo de Paz fue posible por los votos de sus seguidores

Morales, líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) y la base cocalera, aseguró públicamente que el binomio ganador, compuesto por Rodrigo Paz y Edmand Lara, se alzó con la victoria gracias al "voto evista". Según su análisis, esta victoria no se debe a un apoyo genuino a la oposición, sino al voto de los ciudadanos "indignados" por su propia exclusión de la contienda electoral.

Desde su perspectiva, el apoyo que decantó la balanza a favor de Paz y Lara lleva consigo un "mandato" específico. Este mandato, según lo expresado por Morales en su cuenta de la red social X, exige a la nueva administración no "destruir el Estado Plurinacional" ni desmantelar las "grandes transformaciones y conquistas sociales" logradas durante sus años de gobierno. De esta manera, el exmandatario busca posicionar a sus seguidores como la fuerza decisiva de la elección y, al mismo tiempo, establecer un límite político a las acciones del gobierno entrante.