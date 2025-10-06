Jorge Rodríguez dijo que la extrema derecha planea atacar con explosivos a la embajada de EE.UU. | EFE

Jorge Rodríguez dijo que la extrema derecha planea atacar con explosivos a la embajada de EE.UU. | EFE

La noche del último domingo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de los Procesos de Diálogos, denunció que la oposición extremista local estaría planeando ejecutar una acción violenta contra la embajada de Estados Unidos en el país latinoamericano.

"Hemos advertido al Gobierno de EE.UU. de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local", señaló en un comunicado compartido a través de su canal de Telegram, agregando que "se intentan colocar explosivos letales en la Embajada de EE.UU. en Venezuela".

PUEDES VER: Maduro pide ayuda al Papa León XIV en plena crisis con Estados Unidos y acusa a Washington de promover cambio de régimen

Refuerzan seguridad en la embajada de Estados Unidos

Rodríguez informó que una embajada de Europa ya ha sido notificada sobre esta situación, a fin de que se le informe sobre la seriedad del caso al personal diplomático de Estados Unidos. Sin embargo, no especificó cuál es la representación diplomática involucrada.

Además, aseguró que el Gobierno venezolano "ha reforzado las medidas de seguridad" en la sede diplomática estadounidense, reafirmando así su compromiso con el respeto y la protección de las delegaciones extranjeras en el país.

PUEDES VER: FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

Los ataques de EE.UU. a embarcaciones frente a las costas de Venezuela

El viernes 3 de octubre, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció una nueva destrucción de una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo acabó con la vida de 4 personas y se trataría del quinto ataque, de acuerdo al conteo del gobierno. Un video mostró al barco a toda velocidad sobre las olas antes de verse en llamas.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", comentó Hegseth.

PUEDES VER: Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" tras ataque de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su Gobierno está dispuesto a defender el país con armas si la situación lo exige, en respuesta al incremento de tensiones con Estados Unidos tras el último ataque a una embarcación en el mar Caribe.

“Los pueblos del mundo deben saber que amamos la paz, la diplomacia y la convivencia. Creemos en la palabra del ser humano, pero también en la necesidad de defender el proyecto de vida y de nación original fundado por los libertadores”, señaló el mandatario. En ese sentido, recordó que Venezuela ha enfrentado todas las batallas de su historia “junto al pueblo”.

Por otra parte, Maduro reiteró la posición de su Gobierno ante eventuales agresiones externas, subrayando que la doctrina venezolana “se basa en "la defensa integral de la nación”. En su mensaje, afirmó que Venezuela tiene pleno derecho a vivir en paz, a ejercer su soberanía y a su existencia.