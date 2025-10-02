Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 2 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

Durante octubre de 2025, el Sistema Patria dio inicio a la entrega de los bonos mensuales, como parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis. Estos beneficios han sido actualizados en sus montos con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación.

En este momento, está en curso la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación, mientras que en los próximos días se espera la liberación del Bono Único Familiar de octubre 2025.

Bonos Sistema Patria: ¿qué pago de octubre 2025 está activo HOY en Venezuela?

El Sistema Patria inició la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación. La confirmación se dio por medio de plataformas tales como Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

En esta jornada, el beneficio fue asignado por un monto de 20.850 bolívares, equivalente a 117 dólares según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, la administración de Nicolás Maduro dará inicio a la entrega de estos beneficios mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono Único Familiar

Bono Amor Mayor

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?