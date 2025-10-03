HOYSuscripcion LR Focus

Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre
Mundo

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Cuatro narcoterroristas murieron en la destrucción del buque, según Pete Hegseth, jefe del Pentágono de EE.UU.

El Pentagono confirmó el quinto ataque de EE. UU. a una narcolancha en el Caribe.
El Pentagono confirmó el quinto ataque de EE. UU. a una narcolancha en el Caribe. | Composición LR

Este viernes 3 de octubre, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció la destrucción de una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo acabó con la vida de cuatro personas. "Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", dijo.

Ampliaremos información en breve.

