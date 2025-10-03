EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono
Cuatro narcoterroristas murieron en la destrucción del buque, según Pete Hegseth, jefe del Pentágono de EE.UU.
Este viernes 3 de octubre, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció la destrucción de una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo acabó con la vida de cuatro personas. "Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", dijo.
