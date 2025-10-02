HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 2 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Entérate de las últimas novedades sobre el Bono de Guerra de octubre 2025, incluida la fecha de pago, los montos asignados y el calendario de entrega. El Sistema Patria mantendrá la misma modalidad de depósito que se utilizó durante septiembre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para efectuar el pago del Bono de Guerra correspondiente al mes de octubre de 2025. Esta ayuda económica, que se entrega a través del Sistema Patria, está dirigida a tres sectores específicos de la población y busca brindar respaldo financiero en el contexto actual del país.

A continuación, te compartimos la información más actualizada sobre los montos asignados, el cronograma de pagos y los requisitos necesarios para recibir este beneficio estatal.

PUEDES VER: Bono de Guerra Económica con aumento HOY: fechas de pago oficiales y montos actualizados confirmados vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

Está por iniciarse la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Este apoyo económico llegará, como es habitual, a los tres sectores que lo reciben regularmente, respetando el cronograma establecido por el Gobierno. Para tener una idea de cuándo podría efectuarse el pago, es útil tomar como referencia las fechas aplicadas durante el mes de septiembre:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo aumento en los montos del Bono de Guerra Económica distribuido a través del Sistema Patria. Esta modificación beneficia a los tres grupos que reciben el subsidio y forma parte del mecanismo de indexación que sigue vigente. A continuación, te detallamos los valores actualizados para el mes de octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo hoy, jueves 2 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy, jueves 2 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro y trazan opciones militares y políticas con la oposición, según NYT

Asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro y trazan opciones militares y políticas con la oposición, según NYT

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

LEER MÁS
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día de regalar Hot Wheels en 2025: ¿de dónde nace esta curiosa tendencia para cada 30 de septiembre?

Día de regalar Hot Wheels en 2025: ¿de dónde nace esta curiosa tendencia para cada 30 de septiembre?

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Datos LR

Día de regalar Hot Wheels en 2025: ¿de dónde nace esta curiosa tendencia para cada 30 de septiembre?

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025