Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 2 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria
Entérate de las últimas novedades sobre el Bono de Guerra de octubre 2025, incluida la fecha de pago, los montos asignados y el calendario de entrega. El Sistema Patria mantendrá la misma modalidad de depósito que se utilizó durante septiembre.
El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para efectuar el pago del Bono de Guerra correspondiente al mes de octubre de 2025. Esta ayuda económica, que se entrega a través del Sistema Patria, está dirigida a tres sectores específicos de la población y busca brindar respaldo financiero en el contexto actual del país.
A continuación, te compartimos la información más actualizada sobre los montos asignados, el cronograma de pagos y los requisitos necesarios para recibir este beneficio estatal.
Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?
Está por iniciarse la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Este apoyo económico llegará, como es habitual, a los tres sectores que lo reciben regularmente, respetando el cronograma establecido por el Gobierno. Para tener una idea de cuándo podría efectuarse el pago, es útil tomar como referencia las fechas aplicadas durante el mes de septiembre:
- Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
- Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
- Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.
¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo aumento en los montos del Bono de Guerra Económica distribuido a través del Sistema Patria. Esta modificación beneficia a los tres grupos que reciben el subsidio y forma parte del mecanismo de indexación que sigue vigente. A continuación, te detallamos los valores actualizados para el mes de octubre de 2025:
- Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
- Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
- Pensionados: recibirán 50 dólares indexados
¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?
Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".