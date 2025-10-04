HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Durante la clausura de una conferencia sobre colonialismo, Nicolás Maduro reiteró que Venezuela tiene derecho a la paz y a su soberanía, y rechazó cualquier intervención extranjera.

Nicolás Maduro reafirmó la postura de su gobierno frente a posibles amenazas externas. Foto: AFP.
Nicolás Maduro reafirmó la postura de su gobierno frente a posibles amenazas externas. Foto: AFP.

Nicolás Maduro advirtió que está dispuesto a defender el país con armas si fuera necesario, en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos, que anunció un ataque contra un barco en el mar Caribe este viernes 3 de octubre. Las declaraciones se realizaron durante la clausura de la conferencia internacional ‘Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental’.

“Los pueblos del mundo deben saber que amamos la paz, la diplomacia y la convivencia. Creemos en la palabra del ser humano, pero también en la necesidad de defender el proyecto de vida y de nación original fundado por los libertadores”, expresó. Añadió, además, que Venezuela ha enfrentado todas las batallas de su historia “junto al pueblo”.

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela

lr.pe

Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía y a su existencia

Maduro reafirmó la postura de su gobierno frente a posibles amenazas externas, enfatizando que la doctrina venezolana se basa en la “defensa integral de la nación”. Sostuvo que Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía y a su existencia, y advirtió que “no habrá imperio en este mundo que se lo arrebate”.

Enfatizó que, si las circunstancias lo exigen, el pueblo venezolano está dispuesto a pasar de las formas de lucha no armada a las armadas para proteger su independencia. “Por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. ¡Colonialismo nunca más!”, exclamó.

Maduro también denunció las “constantes agresiones colonialistas” que, según él, persisten en el escenario internacional, y aseguró que el mundo atraviesa una transformación irreversible hacia un orden “pluripolar y multicéntrico”. En este nuevo contexto, afirmó, el “hegemonismo imperial” se encuentra en decadencia y encaminado a su desaparición.

Una "agresión armada para imponer un cambio de régimen"

Maduro denunció que Venezuela es víctima de una “agresión armada” destinada a imponer un cambio de régimen y establecer un gobierno “títere” con el fin de apropiarse de los recursos naturales del país, como el petróleo, el gas y el oro. Afirmó que estas acciones responden a intereses externos que buscan debilitar la soberanía venezolana y reiteró que su gobierno no permitirá ninguna intervención extranjera.

El mandatario advirtió que “Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga, llámese como se llame”, y prometió una “lección moral, ética y política” a quienes intenten someter al país. Sus declaraciones se produjeron tras informes de un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, presentado oficialmente como una operación contra los cárteles de la droga.

Fuerzas Armadas de Venezuela realizan ejercicio especial

Las Fuerzas Armadas y las milicias de Venezuela llevan a cabo este sábado un ejercicio especial en todo el territorio nacional como parte de su preparación, ante lo que el Gobierno considera una amenaza militar por parte de Estados Unidos. El simulacro ocurre horas después de que Washington informara la destrucción de una nueva lancha en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

"Hoy, sábado 4 de octubre, día de Ejercicios Militares Especiales, un despliegue total: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, las 335 ADI y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI) se movilizan y asumen el compromiso", comunicó el presidente venezolano Nicolás Maduro en su canal de Telegram. "¡Garantizaremos unas navidades felices y en Paz!", concluyó.

