Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para rubricar el pacto comercial con el Mercosur.

Protestas contra el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur por la competencia de productos sudamericanos.
Protestas contra el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur por la competencia de productos sudamericanos. | Composición LR

Los agricultores de Bélgica y Francia siguen protestando y bloqueando carreteras en rechazo a la reciente aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los manifestantes del Viejo Continente consideran que la alianza crearía una competencia desleal al permitir el ingreso de alimentos sudamericanos que no cumplen con los estrictos estándares sanitarios y ambientales exigidos a los productores locales. Organizaciones globales como Greenpeace y la Red de Acción Climática advierten incluso que el convenio podría acelerar la destrucción de la selva tropical por causa de la producción de carne de vacuno.

En un inicio, Italia también rechazaba el pacto porque temía que el mercado europeo se vería seriamente trastocado por el ingreso de carne, arroz, miel y soja de América Latina. Pero cambió de postura y dificultó la estrategia de Francia para frenar la aprobación. "El acuerdo UE-Mercosur ofrece enormes beneficios y potencial", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia Antonio Tajani. Países como España y Alemania creen que el pacto diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que se necesita el visto bueno del Parlamento Europeo, un organismo encargado de debatir y aprobar las leyes de la Unión Europea.

lr.pe

Agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

En Bélgica se reportaron bloqueos de carreteras en las provincias valonas de Henao y Namur, ciudades que se encuentran cerca de la frontera con Francia. Durante las protestas masivas en Europa, la policía de Bruselas informó que el sábado 10 de enero de 2026 se detuvo a un conductor de tractor que arrojó un cargamento de papas en la Grand-Place de la capital belga como acto simbólico de rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur. El sujeto, según la portavoz policial Ilse Van de Keere, fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

El jueves 8, un día antes de la aprobación del pacto, los agricultores y ganaderos del sindicato flamenco Boerenbond se congregaron frente al Parlamento Europeo para denunciar que el tratado de libre comercio obligará al sector agrícola belga y europeo a competir con productos importados producidos "con estándares más bajos y controles insuficientes".

La situación en Francia es similar. Aún persisten los bloqueos en diferentes autopistas y carreteras. "El objetivo es dejar pasar solo los productos que respeten nuestras reglas de producción y denunciar este acuerdo con Mercosur", declaró a la emisora France Info Justin Lemaitre, secretario general del sindicato Jóvenes Agricultores en el departamento de Sena Marítimo.

Lemaitre indicó que protestarán hasta que las autoridades permitan las manifestaciones y puntualizó que todavía existen vías para frenar el acuerdo, como la votación en el Parlamento Europeo o la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

lr.pe

Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur

Durante una reunión de embajadores en Bruselas (Bélgica), los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron este viernes 9 de enero de 2026 una mayoría cualificada. Con esta aprobación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para rubricar el pacto comercial con el Mercosur. "Estamos creando un mercado de 700 millones de personas: la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso", alegó en un comunicado.

El acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años, debía concretarse el sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, pero fue postergado ante la oposición y las presiones de Francia e Italia, que exigieron en un primer momento mayores salvaguardas para el sector agrícola.

El pacto permitirá a la UE exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos aseveran que el sector atraviesa una crisis prolongada y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos comerciales con Mercosur y posibles recortes al presupuesto de la Política Agrícola Común.

Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no respaldaría el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur si no hay garantías sólidas para los agricultores franceses. Entre las demandas de Macron se encuentra una cláusula de salvaguardia que permitiría suspender la eliminación de aranceles a productos agrícolas y ganaderos de Mercosur si se detectan desequilibrios.

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses. Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre garantías para los sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, que incluyen la limitación del cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e intervención en caso de desestabilización del mercado.

