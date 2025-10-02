HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

El MPPE comenzará a efectuar los pagos previstos para octubre de 2025. La primera transferencia corresponde al pago de las Evaluaciones, al que le seguirán los depósitos del Bono de Guerra, las quincenas y el beneficio del Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X


En octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará el desembolso de los pagos dirigidos a su personal en todo el país. Los trabajadores del sector educativo, incluidos docentes y empleados administrativos, recibirán el Bono de Guerra, el Cestaticket y las quincenas correspondientes.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la incorporación de nuevos aportes económicos para apoyar a todo el personal del sector educativo, sin distinción del tipo de contrato que posean.

PUEDES VER: Pagos MPPE información de HOY: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación planea realizar la entrega del Bono de Guerra a la totalidad de su plantilla, abarcando tanto al personal activo como a los jubilados. A esto se suman los pagos del Cestaticket y las quincenas, que serán distribuidos en todo el territorio nacional.

  • Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Según declaraciones de Nicolás Maduro, el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares indexados. A esta cifra se agregan los 120 dólares del Bono de Guerra, igualmente calculados bajo el esquema de indexación, lo que resulta en un ingreso total ajustado de 160 dólares para los trabajadores.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
