Mundo

Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, denunció ante la televisión estatal: "El imperialismo norteamericano se atrevió a acercarse a las costas venezolanas".

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse", denunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Foto: Composición LR/AFP.
"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse", denunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Foto: Composición LR/AFP.

Venezuela denunció que cinco aviones caza "se atrevieron a acercarse" a las costas venezolanas en el Caribe. La acusación, realizada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se da en un contexto marcado por la crisis en Washington debido a las operaciones de narcotráfico.

En un breve discurso transmitido por la televisión estatal de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el Sistema Aéreo de Defensa del país detectó "más de cinco vectores". Además, calificó a Estados Unidos como "el imperialismo norteamericano", tras denunciar el acercamiento a las costas venezolanas en el Caribe.

Información en desarrollo

