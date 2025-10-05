HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro pide ayuda al Papa León XIV en plena crisis con Estados Unidos y acusa a Washington de promover cambio de régimen

El líder del régimen venezolano solicitó un "apoyo especial" al Vaticano para "consolidar la paz". La petición ocurre en medio de un masivo despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y reclamos por la liberación de presos políticos.

Nicolás Maduro pidió al papa León XIV su apoyo para consolidar la paz en Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP
Nicolás Maduro pidió al papa León XIV su apoyo para consolidar la paz en Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP

Nicolás Maduro solicitó al papa León XIV su “apoyo especial” para “consolidar la paz” en Venezuela, en un contexto de alta tensión diplomática y militar con Estados Unidos. El líder del régimen venezolano sostiene que el despliegue de tropas estadounidenses en el mar Caribe, ordenado por Donald Trump, busca propiciar un “cambio de régimen” en el país.

La información fue confirmada por el canciller Yván Gil, quien indicó que el embajador venezolano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó personalmente la carta al secretario de Estado de la Santa Sede, . “Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela”, señaló Gil a través de su canal en Telegram.

El gesto diplomático coincide con una nueva etapa de tensión regional. De acuerdo con fuentes oficiales, Estados Unidos mantiene en la zona al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos militares. Para el chavismo, esta operación constituye una amenaza directa a la soberanía venezolana.

Maduro busca al papa como mediador ante la tensión militar con Estados Unidos

La carta enviada al Vaticano forma parte de la estrategia de Maduro para reforzar su legitimidad y buscar un interlocutor neutral ante la creciente presión de Washington. Mientras la administración Trump argumenta que el despliegue busca frenar el narcotráfico en el Caribe, Caracas insiste en que se trata de una maniobra política para debilitar al Gobierno.

Durante el fin de semana, el Ejecutivo venezolano realizó ejercicios de defensa territorial con participación de las Fuerzas Armadas y milicianos. Según Maduro, estos entrenamientos buscan “afinar aún más los mecanismos de defensa” frente a la “agresión extranjera”. En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exhortó a la unidad nacional: “Debemos convertir a Venezuela en un gran poder y resistir la hegemonía estadounidense”, expresó.

Además, el encuentro con el Vaticano incluyó las coordinaciones para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre.

Familiares de presos políticos piden a León XIV interceder ante el gobierno de Maduro

Mientras el Gobierno venezolano apela al respaldo del papa, los familiares de presos políticos en Venezuela enviaron también una carta abierta al sumo pontífice. La iniciativa, promovida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), busca que el Vaticano interceda ante el Ejecutivo para lograr la liberación de más de 900 detenidos, muchos de ellos arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Papa León XIV, la grave crisis de derechos humanos en nuestra Venezuela ha escalado dramáticamente”, señala la misiva del comité, que denuncia aislamiento prolongado, desapariciones forzadas y malos tratos a los detenidos. Según Diego Casanova, integrante de Clippve, al menos 80 presos presentan enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, y requieren medidas humanitarias urgentes.

La organización también ha pedido apoyo internacional para ubicar a 89 extranjeros encarcelados en Venezuela, incluidos varios colombianos recluidos en la prisión de El Rodeo I, cuyo paradero exacto se desconoce. Los familiares de estas personas han solicitado al gobierno de Gustavo Petro que intervenga de manera más firme ante Caracas.

