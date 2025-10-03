Expertos de la ONU advierten que 'Plan de paz' de Donald Trump puede causar más opresión a palestinos

El 'plan de paz' de Donald Trump fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

El 'plan de paz' de Donald Trump fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

Decenas de expertos de la ONU advirtieron que elementos claves del "Plan de paz" del presidente Donald Trump para Gaza son incompatibles con la ley internacional y pueden incrementar la opresión de los palestinos.

"Imponer una paz inmediata a cualquier precio sin tener en cuenta de manera descarada la ley y la justicia, es una receta para mayor injusticia, violencia futura e inestabilidad", indicaron 35 expertos de la ONU en un comunicado.

Celebran parte del plan de paz de Trump

Los expertos manifestaron su preocupación por más de una docena de aspectos de los 20 puntos del plan presentado por Donald Trump que ya tiene el apoyo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Estos especialistas, que trabajan en el Consejo de Naciones Unidas para los derechos humanos, pero que no hablan a nombre del organismo, indicaron que acogen parte del plan de paz del presidente estadounidense.

Por ejemplo, los expertos de la ONU celebran que la propuesta pida un cese al fuego permanente, la rápida liberación de las los rehenes y el suministro de ayuda.

También saludan el llamado a que no haya desplazamientos forzados, no se realice la anexión del territorio y se retiren las fuerzas israelíes.

PUEDES VER: Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

No están de acuerdo con varios puntos del plan

Sin embargo, los especialistas alertan que otros elementos del plan son profundamente inconsistentes con las reglas fundamentales de la ley internacional.

Por ejemplo, critican la propuesta del plan de paz de crear un organismo de transición en Gaza que será presidido por el propio Donald Trump e indican que eso recuerda las prácticas coloniales y debe ser rechazado.

También señalan que la Fuerza de estabilización internacional reemplazará a la ocupación israelí con una ocupación encabezada por Estados Unidos, lo que es contrario a la autodeterminación palestina.

Añaden que es "absolutamente inaceptable" que el plan plantee dejar una ocupación parcial israelí en el lugar de manera "indefinida" en un perímetro de seguridad al interior de Gaza.

Los expertos, entre los que figura Francesca Albanese, relatora especial para los derechos en el territorio palestino, insisten en que cualquier plan de paz requiere garantizar la autodeterminación y no crear más condiciones de opresión.