HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

Expertos de la ONU advierten que 'Plan de paz' de Donald Trump puede causar más opresión a palestinos

Aunque los expertos de la ONU celebran algunos aspectos, como el cese al fuego y la ayuda humanitaria, critican otros puntos que podrían aumentar la opresión contra los palestinos.

El 'plan de paz' de Donald Trump fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El 'plan de paz' de Donald Trump fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

Decenas de expertos de la ONU advirtieron que elementos claves del "Plan de paz" del presidente Donald Trump para Gaza son incompatibles con la ley internacional y pueden incrementar la opresión de los palestinos.

"Imponer una paz inmediata a cualquier precio sin tener en cuenta de manera descarada la ley y la justicia, es una receta para mayor injusticia, violencia futura e inestabilidad", indicaron 35 expertos de la ONU en un comunicado.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza a Hamás y da ultimátum: aceptan plan de paz en Gaza o será "un infierno nunca antes visto"

lr.pe

Celebran parte del plan de paz de Trump

Los expertos manifestaron su preocupación por más de una docena de aspectos de los 20 puntos del plan presentado por Donald Trump que ya tiene el apoyo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Estos especialistas, que trabajan en el Consejo de Naciones Unidas para los derechos humanos, pero que no hablan a nombre del organismo, indicaron que acogen parte del plan de paz del presidente estadounidense.

Por ejemplo, los expertos de la ONU celebran que la propuesta pida un cese al fuego permanente, la rápida liberación de las los rehenes y el suministro de ayuda.

También saludan el llamado a que no haya desplazamientos forzados, no se realice la anexión del territorio y se retiren las fuerzas israelíes.

PUEDES VER: Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

lr.pe

No están de acuerdo con varios puntos del plan

Sin embargo, los especialistas alertan que otros elementos del plan son profundamente inconsistentes con las reglas fundamentales de la ley internacional.

Por ejemplo, critican la propuesta del plan de paz de crear un organismo de transición en Gaza que será presidido por el propio Donald Trump e indican que eso recuerda las prácticas coloniales y debe ser rechazado.

También señalan que la Fuerza de estabilización internacional reemplazará a la ocupación israelí con una ocupación encabezada por Estados Unidos, lo que es contrario a la autodeterminación palestina.

Añaden que es "absolutamente inaceptable" que el plan plantee dejar una ocupación parcial israelí en el lugar de manera "indefinida" en un perímetro de seguridad al interior de Gaza.

Los expertos, entre los que figura Francesca Albanese, relatora especial para los derechos en el territorio palestino, insisten en que cualquier plan de paz requiere garantizar la autodeterminación y no crear más condiciones de opresión.

Notas relacionadas
EEUU arremete contra Gustavo Petro ante la ONU: "Sus políticas para la paz y la seguridad son irresponsables"

EEUU arremete contra Gustavo Petro ante la ONU: "Sus políticas para la paz y la seguridad son irresponsables"

LEER MÁS
ONU pide a los talibanes restablecer el acceso a internet y las telecomunicaciones en Afganistán

ONU pide a los talibanes restablecer el acceso a internet y las telecomunicaciones en Afganistán

LEER MÁS
Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hamás responde a Donald Trump: acepta entregar a los rehenes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

Hamás responde a Donald Trump: acepta entregar a los rehenes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

LEER MÁS
Donald Trump responde a Hamás: asegura estar listo para una paz duradera y pide detener el bombardeo en Gaza

Donald Trump responde a Hamás: asegura estar listo para una paz duradera y pide detener el bombardeo en Gaza

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025