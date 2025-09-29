La rueda de prensa, en la que no se aceptaron preguntas, fue una reiteración de la alianza diplomática entre Israel y Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron este lunes un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza, impulsado por el mandatario norteamericano, quien expresó su disposición a encabezar un comité de transición para el territorio palestino; sin embargo, el pacto aún debe ser ratificado formalmente por ambos países y contar con la aceptación de Hamás.

Durante el anuncio, Trump aseguró que las negociaciones están “muy, muy cerca” de concretarse y agradeció a Netanyahu —a quien llamó por su diminutivo “Bibi”— por su compromiso en el proceso.

Por su parte, el primer ministro israelí expresó su respaldo al plan, al considerar que permitirá poner fin a la guerra en Gaza, cumplir con los objetivos militares de Israel. De acuerdo con Netanyahu, este acuerdo garantiza el retorno de los rehenes, desmantelar las capacidades bélicas de Hamás, poner fin a su control político en el enclave y asegurar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el país.

Información en desarrollo