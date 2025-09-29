Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza
Netanyahu declaró su apoyo a ese plan "para poner fin a la guerra en Gaza". El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás
- María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela
- Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron este lunes un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza, impulsado por el mandatario norteamericano, quien expresó su disposición a encabezar un comité de transición para el territorio palestino; sin embargo, el pacto aún debe ser ratificado formalmente por ambos países y contar con la aceptación de Hamás.
Durante el anuncio, Trump aseguró que las negociaciones están “muy, muy cerca” de concretarse y agradeció a Netanyahu —a quien llamó por su diminutivo “Bibi”— por su compromiso en el proceso.
Por su parte, el primer ministro israelí expresó su respaldo al plan, al considerar que permitirá poner fin a la guerra en Gaza, cumplir con los objetivos militares de Israel. De acuerdo con Netanyahu, este acuerdo garantiza el retorno de los rehenes, desmantelar las capacidades bélicas de Hamás, poner fin a su control político en el enclave y asegurar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el país.
PUEDES VER: Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"
Información en desarrollo