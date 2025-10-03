El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo límite al grupo terrorista Hamás para aceptar su plan de paz de 21 puntos y así poner fin a la guerra en Gaza. A través de una publicación en su red social Truth Social, aseguró que tendrán hasta el domingo a las 6:00 p. m. (hora de Washington) para mostrar su compromiso con el acuerdo.

"¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA U OTRA FORMA", aseguró Trump en su publicación, en la que afirmó que perdona la vida de todos los combatientes restantes del grupo terrorista Hamás.

Publicación de Trump en Truth Social.

Trump afirma que milicianos de Hamás están "militarmente atrapados"

Donald Trump aseguró, en la misma publicación, que los milicianos de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente", a la espera de que se dé la orden para ejecutarlos. Según el presidente de Estados Unidos, las "grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio" ya aceptaron el plan de Washington, y el hecho de que Hamás también lo haga significará la paz en la región después de 3.000 años.

Desde Hamás, según Mohammed Nazza, miembro de la oficina política del movimiento, se aseguró en una entrevista con la cadena de noticias Al Jazeera que responderán “pronto” a la propuesta del presidente estadounidense. Sin embargo, se entiende que existen algunos puntos del plan con los que no hay consenso, tanto por parte de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, como del propio grupo islamista.

Los puntos más cuestionados del plan de Trump para Gaza

El plan de Donald Trump, que consiste principalmente en poner fin a los combates y liberar, en las 72 horas posteriores a oficializarse el acuerdo, a los rehenes —incluidos aquellos que se presume están muertos— a cambio de la excarcelación de cientos de habitantes de Gaza, contiene puntos que aún no generan consenso, según la BBC. De acuerdo con este medio, mediadores árabes y turcos están presionando a Hamás para que otorgue una respuesta positiva; sin embargo, una figura importante del grupo afirmó que es probable que rechacen la propuesta.

Desde el lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu también ha expresado su desacuerdo con el plan de Donald Trump, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de establecer un futuro Estado palestino. "No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a ello", declaró Netanyahu, quien además afirmó que Israel contaría con el respaldo de Estados Unidos para "terminar el trabajo de destruir la amenaza de Hamás" si el grupo no acepta la propuesta.