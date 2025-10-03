HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     
Mundo

Donald Trump amenaza a Hamás y da ultimátum: aceptan plan de paz en Gaza o será "un infierno nunca antes visto"

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que "es la última oportunidad" para que Hamás acepte el acuerdo, sino "se verá un infierno nunca antes visto".

Trump amenazó a Hamás "con el infierno" si no acepta su plan de paz en Gaza.
Trump amenazó a Hamás "con el infierno" si no acepta su plan de paz en Gaza. | ABC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo límite al grupo terrorista Hamás para aceptar su plan de paz de 21 puntos y así poner fin a la guerra en Gaza. A través de una publicación en su red social Truth Social, aseguró que tendrán hasta el domingo a las 6:00 p. m. (hora de Washington) para mostrar su compromiso con el acuerdo.

"¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA U OTRA FORMA", aseguró Trump en su publicación, en la que afirmó que perdona la vida de todos los combatientes restantes del grupo terrorista Hamás.

Publicación de Trump en Truth Social.

Publicación de Trump en Truth Social.

PUEDES VER: Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

lr.pe

Trump afirma que milicianos de Hamás están "militarmente atrapados"

Donald Trump aseguró, en la misma publicación, que los milicianos de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente", a la espera de que se dé la orden para ejecutarlos. Según el presidente de Estados Unidos, las "grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio" ya aceptaron el plan de Washington, y el hecho de que Hamás también lo haga significará la paz en la región después de 3.000 años.

Desde Hamás, según Mohammed Nazza, miembro de la oficina política del movimiento, se aseguró en una entrevista con la cadena de noticias Al Jazeera que responderán “pronto” a la propuesta del presidente estadounidense. Sin embargo, se entiende que existen algunos puntos del plan con los que no hay consenso, tanto por parte de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, como del propio grupo islamista.

Los puntos más cuestionados del plan de Trump para Gaza

El plan de Donald Trump, que consiste principalmente en poner fin a los combates y liberar, en las 72 horas posteriores a oficializarse el acuerdo, a los rehenes —incluidos aquellos que se presume están muertos— a cambio de la excarcelación de cientos de habitantes de Gaza, contiene puntos que aún no generan consenso, según la BBC. De acuerdo con este medio, mediadores árabes y turcos están presionando a Hamás para que otorgue una respuesta positiva; sin embargo, una figura importante del grupo afirmó que es probable que rechacen la propuesta.

Desde el lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu también ha expresado su desacuerdo con el plan de Donald Trump, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de establecer un futuro Estado palestino. "No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a ello", declaró Netanyahu, quien además afirmó que Israel contaría con el respaldo de Estados Unidos para "terminar el trabajo de destruir la amenaza de Hamás" si el grupo no acepta la propuesta.

Notas relacionadas
Visa para Estados Unidos sube de precio: extranjeros pagarán hasta US$ 442 desde el 1 de octubre

Visa para Estados Unidos sube de precio: extranjeros pagarán hasta US$ 442 desde el 1 de octubre

LEER MÁS
Apple elimina de App Store varias aplicaciones de rastreo de controles migratorios en EE.UU.

Apple elimina de App Store varias aplicaciones de rastreo de controles migratorios en EE.UU.

LEER MÁS
Hamás pide más tiempo para estudiar 'plan de paz' de Donald Trump para Gaza

Hamás pide más tiempo para estudiar 'plan de paz' de Donald Trump para Gaza

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy, viernes 3 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy, viernes 3 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025