Mundo

ONU pide a los talibanes restablecer el acceso a internet y las telecomunicaciones en Afganistán

Naciones Unidas advierte que el corte de las comunicaciones ha aislado casi por completo a Afganistán. Además, todos los vuelos han sido anulados en el aeropuerto de Kabul.

Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en Afganistan desde el regreso de los talibanes en 2021.
Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en Afganistan desde el regreso de los talibanes en 2021. | Foto: AFP

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al gobierno talibán a restablecer el acceso a internet y a las telecomunicaciones en Afganistán. Esto luego de que las autoridades impusieran un corte generalizado a estos servicios.

Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder en 2021 y las numerosas restricciones que han sido impuestas conforme a su interpretación de la ley islámica.

PUEDES VER: Afganistán: líder talibán ordena bloquear internet cortando cables de fibra óptica para prevenir el ‘vicio’

lr.pe

Señal de los teléfonos e internet se debilitó de forma progresiva

Cabe recordar que el gobierno talibán ya había bloqueado el acceso a internet de alta velocidad en algunas provincias hace algunas semanas, en una campaña contra el "vicio".

La señal de los teléfonos y de internet se debilitó de manera progresiva hasta caer por debajo del 1% de los niveles habituales, indicó el observatorio NetBlocks, que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

AFP perdió todo contacto con su oficina en Kabul, capital de Afganistan, desde el lunes 29 de septiembre. Pocos minutos antes del corte un responsable gubernamental indicó que la suspensión duraría "hasta nuevo aviso".

Fuentes diplomáticas indicaron que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio.

PUEDES VER: Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

lr.pe

Situación afecta especialmente a mujeres y niñas, advierte la ONU

Una fuente de AFP que trabaja para la ONU habló de operaciones gravemente perturbadas y señaló que estaban recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una reconexión inmediata y subrayó que la situación afectaba especialmente a las mujeres y las niñas, ya excluidas de la vida pública.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, a su vez, denunció en un comunicado que el corte aisló casi por completo a Afganistán del resto del mundo y puede causar un daño considerable al pueblo afgano.

La misión subrayó la amenaza que supone el corte para la estabilidad económica y advirtió de que exacerba una de las peores crisis humanitarias del mundo.

PUEDES VER: Indignación en Afganistán: detienen a hombre de 45 años que se casó con una niña de 6 años, pero no será procesado

lr.pe

Además del corte de las telecomunicaciones, todos los vuelos fueron anulados en el aeropuerto de Kabul, constataron periodistas de AFP.

Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica, en particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas.

En las últimas semanas las conexiones a internet habían sido extremadamente lentas o intermitentes.

