Donald Trump asegura que si no gana el premio Nobel de la Paz será un insulto para EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería un insulto para su país que no lo distingan con el Premio Nobel de la Paz, debido a su papel clave en la resolución de diversos conflictos internacionales.

El mandatario republicano, que desde hace tiempo busca obtener este reconocimiento, promovió su candidatura un día después de presentar un "Plan de paz" destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

Donald Trump afirma que ha resuelto siete guerras

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Donald Trump. Luego se contestó a si mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada", señaló el presidente.

"No recibir el galardón sería un gran insulto para nuestro país. No lo quiero para mí, lo quiero para el país", añadió Donald Trump durante una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, no ha ocultado su deseo de ganar el Nobel de la Paz, un galardón que Barack Obama consiguió en 2009, un año después de volverse presidente.

Donald Trump recalcó que, desde que inició su segundo mandato, ha resuelto siete guerras. En caso Hamás acepte su plan para finalizar la guerra de Gaza, serán ocho los conflictos terminados igracias su intermediación.

"Serán ocho en ocho meses. Es algo muy bueno", dijo el mandatario.

Comité del premio Nobel no va a dejarse influenciar

El comité encargado de elegir al ganador del Nobel de la Paz, que será anunciado el próximo el 10 de octubre de 2025, insisten en que no van a dejarse influenciar por la campaña del mandatario norteamericano..

"Por supuesto, notamos que hay bastante atención mediática hacia ciertos candidatos. Pero en realidad esto no tiene impacto en las discusiones que ocurren dentro del comité", señaló Kristian Berg Harpviken, secretario del comité.

Donald Trump se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán.

Cabe precisar que muchos de estos méritos que se adjudica el mandatario republicano son parciales o inexactos.