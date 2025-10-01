HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

Donald Trump había anunciado que el grupo terrorista Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar su plan de paz, el cual busca finalizar el conflicto en Gaza.

El papa León XIV apoyó el plan de Trump para la paz en la Franja de Gaza.
El papa León XIV apoyó el plan de Trump para la paz en la Franja de Gaza. | AFP

El papa León XIV señaló que el plan de paz para Gaza, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “contiene elementos muy interesantes y parece una propuesta realista”.

Como se recuerda, Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dieron a conocer este lunes en la Casa Blanca su plan de paz, que contempla desde un alto el fuego hasta la liberación de los rehenes, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el desmantelamiento del grupo Hamás.

PUEDES VER: Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

Papa le pide a Hamás a aceptar la propuesta del plan de paz para Gaza

El papa León XIV instó a que el grupo terrorista Hamás acepte “dentro de los plazos previstos” el plan de paz presentado por Estados Unidos, diseñado para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, que ha persistido durante casi dos años tras la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

“Espero que Hamás lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes en el plan estadounidense”, señaló el pontífice frente a periodistas italianos en las afueras de Castel Gandolfo, en Roma. Asimismo, subrayó necesidad de un alto el fuego y garantizar la liberación de los rehenes.

PUEDES VER: Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

León XIV se pronuncia sobre los barcos que llevan ayuda humanitaria a Gaza

Durante su intervención ante los medios en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa León XIV también abordó la situación de la Global Sumud Flotilla, un grupo de barcos de activistas que intentan llevar ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del bloqueo naval impuesto por Israel.

“Se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria”, indicó y expresó su preocupación por un posible ataque a las embarcaciones. “Esperemos que no haya violencia y que se respete la dignidad de las personas”, pidió el pontífice, incidiendo en la urgencia de que la operación humanitaria no derive en nuevos incidentes.

En otro momento de la misma rueda de prensa, León XIV también se refirió al reciente debate en Estados Unidos sobre el cambio de nombre del "Departamento de Defensa" por el de "Departamento de la Guerra". “Esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones”, comentó.

PUEDES VER: Israel interceptó dos barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria

Trump advierte a Hamás y señala que deberá aceptar plan de paz en 4 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo Hamás que disponen de "tres o cuatro días" para aceptar el plan de paz para Gaza que presentó el lunes pasado junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Vamos a estar unos tres o cuatro días. Veremos cómo va. Todos los países árabes se han inscrito. Todos los países musulmanes se han inscrito. Israel se ha inscrito”, afirmó Trump a los medios al salir de la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó sobre el cronograma, Trump advirtió que si Hamás no acepta el acuerdo, el desenlace será un “final muy triste”. La propuesta, que consta de 21 puntos y que según Trump acerca el fin de la guerra en Gaza más que nunca, aún necesita la aprobación de Hamás, un grupo que ya ha rechazado en el pasado varios de los elementos incluidos en el plan.

Los 21 puntos del 'plan posguerra' de Trump y Netanyahu

  1. Gaza será desradicalizada y libre de terrorismo.
  2. Reurbanización en beneficio de la población.
  3. Fin inmediato de la guerra si Israel y Hamás aceptan.
  4. Devolución de todos los rehenes en 48 horas.
  5. Liberación de cientos de prisioneros palestinos y 1.000 detenidos en Gaza.
  6. Amnistía a miembros de Hamás que acepten coexistencia o salvoconducto a quienes salgan.
  7. Entrada diaria de ayuda humanitaria (mínimo 600 camiones) y rehabilitación de infraestructura.
  8. Distribución de ayuda por la ONU y la Media Luna Roja.
  9. Gobierno temporal de transición con tecnócratas palestinos, bajo supervisión internacional.
  10. Plan económico de reconstrucción con inversión extranjera.
  11. Creación de una zona económica con tarifas reducidas.
  12. Libertad de movimiento para los gazatíes con opción de quedarse o volver.
  13. Hamás sin papel en el gobierno y destrucción de su infraestructura militar.
  14. Garantías de seguridad regionales para el cumplimiento del plan.
  15. Fuerza internacional de estabilización y entrenamiento de una policía palestina.
  16. Retirada gradual de las FDI, sin anexión de Gaza.
  17. Aplicación parcial del plan en zonas “libres de terrorismo” si Hamás rechaza.
  18. Compromiso de Israel de no atacar en Qatar.
  19. Programa de desradicalización mediante diálogo interreligioso.
  20. Vía hacia un Estado palestino tras la reforma de la Autoridad Palestina.
  21. Establecimiento de un horizonte político para la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.
