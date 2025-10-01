Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

El papa León XIV apoyó el plan de Trump para la paz en la Franja de Gaza. | AFP

El papa León XIV señaló que el plan de paz para Gaza, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “contiene elementos muy interesantes y parece una propuesta realista”.

Como se recuerda, Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dieron a conocer este lunes en la Casa Blanca su plan de paz, que contempla desde un alto el fuego hasta la liberación de los rehenes, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el desmantelamiento del grupo Hamás.

Papa le pide a Hamás a aceptar la propuesta del plan de paz para Gaza

El papa León XIV instó a que el grupo terrorista Hamás acepte “dentro de los plazos previstos” el plan de paz presentado por Estados Unidos, diseñado para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, que ha persistido durante casi dos años tras la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

“Espero que Hamás lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes en el plan estadounidense”, señaló el pontífice frente a periodistas italianos en las afueras de Castel Gandolfo, en Roma. Asimismo, subrayó necesidad de un alto el fuego y garantizar la liberación de los rehenes.

León XIV se pronuncia sobre los barcos que llevan ayuda humanitaria a Gaza

Durante su intervención ante los medios en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa León XIV también abordó la situación de la Global Sumud Flotilla, un grupo de barcos de activistas que intentan llevar ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del bloqueo naval impuesto por Israel.

“Se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria”, indicó y expresó su preocupación por un posible ataque a las embarcaciones. “Esperemos que no haya violencia y que se respete la dignidad de las personas”, pidió el pontífice, incidiendo en la urgencia de que la operación humanitaria no derive en nuevos incidentes.

En otro momento de la misma rueda de prensa, León XIV también se refirió al reciente debate en Estados Unidos sobre el cambio de nombre del "Departamento de Defensa" por el de "Departamento de la Guerra". “Esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones”, comentó.

Trump advierte a Hamás y señala que deberá aceptar plan de paz en 4 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo Hamás que disponen de "tres o cuatro días" para aceptar el plan de paz para Gaza que presentó el lunes pasado junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Vamos a estar unos tres o cuatro días. Veremos cómo va. Todos los países árabes se han inscrito. Todos los países musulmanes se han inscrito. Israel se ha inscrito”, afirmó Trump a los medios al salir de la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó sobre el cronograma, Trump advirtió que si Hamás no acepta el acuerdo, el desenlace será un “final muy triste”. La propuesta, que consta de 21 puntos y que según Trump acerca el fin de la guerra en Gaza más que nunca, aún necesita la aprobación de Hamás, un grupo que ya ha rechazado en el pasado varios de los elementos incluidos en el plan.

