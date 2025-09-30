Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este lunes 29 de septiembre un plan que pondría fin a la guerra en la Franja de Gaza. Respaldado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el acuerdo, compuesto por 20 puntos, propone la liberación en 72 horas de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás, así como los restos de más de dos docenas de rehenes que se cree están muertos, a cambio de cientos de habitantes de Gaza detenidos por las fuerzas israelíes.

Dentro de las propuestas también destaca la creación de una 'junta de paz', cuya misión será supervisar la implementación del plan y que será encabezada por Trump, quien, a su vez, aseguró que el exprimer ministro británico Tony Blair también desea participar en ella. También se explica que, en una etapa posterior, los palestinos votarían por una autoridad de “transición”, en la que los políticos y líderes de Hamás no podrán participar, con el fin de evitar que Gaza represente una "amenaza para sus ciudadanos ni para sus vecinos".

No obstante, aunque este 'plan' cuenta con el respaldo de Netanyahu, Trump y diversas naciones de Medio Oriente y Europa, no podrá llevarse a cabo si Hamás no acepta el acuerdo. Según AFP, en la actualidad, el grupo terrorista analiza el plan del presidente estadounidense: “Inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó una fuente bajo anonimato. Añadió, además, que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.

"Las conversaciones podrían durar varios días, dada su complejidad, en particular para coordinar la comunicación entre los miembros de la dirección y los movimientos tras la agresión israelí en Doha", agregó la fuente a AFP. Cabe señalar que, por su parte, Trump ha decidido dar un plazo limitado para la respuesta de Hamás, que será "alrededor de tres o cuatro días". Además, el mandatario advirtió que, si se rechaza el acuerdo, "esto tendrá un final triste" y Hamás lo terminará pagando "con el infierno".

En declaraciones a La República, el internacionalista Farid Kahat explica que "el mayor riesgo no es que Hamás rechace la oferta, sino que ponga condiciones o exija modificaciones para su aceptación, lo que podría llevar a que la iniciativa no se implemente y la guerra continúe". Sin embargo, indica que existe una mayor posibilidad "de una respuesta positiva", pero no porque la propuesta de Trump sea buena o aceptable, sino porque, ante una negativa, existe el riesgo de que continúe el genocidio.

Por su parte, Sultan Barakat, profesor de la Universidad Hamad Bin Khalifa en Qatar, en declaraciones para Al Jazeera, calificó el plan de Trump como "problemático", argumentando que sería "desaconsejable" para Hamás aceptarlo. Según Barakat, el grupo tendría que ceder toda su influencia desde el inicio del plan a un partido en el que no confía, y que además carece de la confianza internacional. Esta situación genera una dinámica de poder desigual que podría poner en riesgo la integridad del proceso de paz.

Además, Barakat señaló que la forma en que Trump presentó el plan, acompañado por el primer ministro israelí, sugiere un sesgo claro hacia los intereses de Israel. El profesor destacó que Trump permitió que Netanyahu "contradijera" abiertamente aspectos clave de la propuesta, como la creación de un Estado palestino y la retirada de Israel a las fronteras de 1967, puntos que están contemplados en el plan. Este comportamiento refuerza la percepción de que el plan no es equilibrado ni imparcial.

Hasta el momento, el plan de paz de 20 puntos ha recibido respaldos significativos a nivel internacional. En el ámbito europeo, países como Francia, Italia, España, Países Bajos y Portugal han mostrado su apoyo al plan, agradeciendo los esfuerzos de Trump para alcanzar la paz en Gaza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, también ha expresado su satisfacción con la iniciativa y han instado a todas las partes a comprometerse con su implementación.

A nivel internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción el plan, aunque ha recordado que el objetivo debe ser una solución de dos Estados, que aún no está contemplada en la propuesta. En específico, por el lado árabe y musulmán, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía, emitieron han emitido un comunicado conjunto agradeciendo los esfuerzos de Trump para terminar la guerra, reconstruir Gaza y prevenir el desplazamiento de la población palestina.