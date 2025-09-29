Hamás segura que no tiene conocimiento de la reunión y plan que negociarán Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Hamás segura que no tiene conocimiento de la reunión y plan que negociarán Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúnen este lunes 29 de septiembre en la Casa Blanca para discutir un 'plan posguerra' que busca poner fin a la guerra en Gaza. El encuentro ocurre tras una semana de fuerte presión internacional en la ONU, donde más países reconocieron al Estado palestino.

El plan que se debate fue redactado por el exprimer ministro británico Tony Blair, respaldado por Trump y consensuado con la Liga Árabe. Se trata de un documento de 21 puntos que contempla un cese del fuego inmediato, la liberación de rehenes, la salida progresiva de las fuerzas israelíes del enclave y la conformación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás, supervisado por la comunidad internacional.

¿Qué dijeron Trump y Netanyahu antes de la reunión?

En la víspera del encuentro, Netanyahu adelantó a Fox News que trabaja junto al "equipo del presidente Trump" en una propuesta aún no finalizada, pero con metas claras: liberar a los rehenes, desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza. Según dijo, el objetivo es abrir un nuevo futuro tanto para los gazatíes como para los israelíes.

Trump, por su parte, con una actitud confiada, aseguró que existe "una verdadera oportunidad de grandeza en Medio Oriente", y que "todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia". El mandatario estadounidense destacó el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, y recalcó que Netanyahu "también quiere cerrar el trato".

Mensaje de Donald Trump antes de la reunión con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social



Hamás afirma que no sabe del 'plan posguerra'

El grupo islamista Hamás negó haber recibido una propuesta formal de parte de los mediadores y afirmó que las negociaciones se encuentran suspendidas desde el 9 de septiembre, tras un intento de asesinato contra sus líderes en Qatar, país que actúa como intermediario junto a Estados Unidos y Egipto.

Aun así, Hamás reiteró su disposición a evaluar cualquier iniciativa que llegue a través de sus aliados regionales de manera "positiva y responsable".

Los 21 puntos del 'plan posguerra' de Trump y Netanyahu

El documento, denominado "Estructura institucional de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA)", plantea una hoja de ruta con medidas políticas, humanitarias y de seguridad: