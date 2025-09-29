Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca para negociar un 'plan posguerra' que busca terminar la guerra en Gaza
Mientras Trump muestra una actitud más confiada, Netanyahu afirma que el acuerdo aún no ha terminado. El plan tiene 21 puntos, expuestos en esta nota.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúnen este lunes 29 de septiembre en la Casa Blanca para discutir un 'plan posguerra' que busca poner fin a la guerra en Gaza. El encuentro ocurre tras una semana de fuerte presión internacional en la ONU, donde más países reconocieron al Estado palestino.
El plan que se debate fue redactado por el exprimer ministro británico Tony Blair, respaldado por Trump y consensuado con la Liga Árabe. Se trata de un documento de 21 puntos que contempla un cese del fuego inmediato, la liberación de rehenes, la salida progresiva de las fuerzas israelíes del enclave y la conformación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás, supervisado por la comunidad internacional.
¿Qué dijeron Trump y Netanyahu antes de la reunión?
En la víspera del encuentro, Netanyahu adelantó a Fox News que trabaja junto al "equipo del presidente Trump" en una propuesta aún no finalizada, pero con metas claras: liberar a los rehenes, desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza. Según dijo, el objetivo es abrir un nuevo futuro tanto para los gazatíes como para los israelíes.
Trump, por su parte, con una actitud confiada, aseguró que existe "una verdadera oportunidad de grandeza en Medio Oriente", y que "todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia". El mandatario estadounidense destacó el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, y recalcó que Netanyahu "también quiere cerrar el trato".
Mensaje de Donald Trump antes de la reunión con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social
Hamás afirma que no sabe del 'plan posguerra'
El grupo islamista Hamás negó haber recibido una propuesta formal de parte de los mediadores y afirmó que las negociaciones se encuentran suspendidas desde el 9 de septiembre, tras un intento de asesinato contra sus líderes en Qatar, país que actúa como intermediario junto a Estados Unidos y Egipto.
Aun así, Hamás reiteró su disposición a evaluar cualquier iniciativa que llegue a través de sus aliados regionales de manera "positiva y responsable".
Los 21 puntos del 'plan posguerra' de Trump y Netanyahu
El documento, denominado "Estructura institucional de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA)", plantea una hoja de ruta con medidas políticas, humanitarias y de seguridad:
- Gaza será desradicalizada y libre de terrorismo.
- Reurbanización en beneficio de la población.
- Fin inmediato de la guerra si Israel y Hamás aceptan.
- Devolución de todos los rehenes en 48 horas.
- Liberación de cientos de prisioneros palestinos y 1.000 detenidos en Gaza.
- Amnistía a miembros de Hamás que acepten coexistencia o salvoconducto a quienes salgan.
- Entrada diaria de ayuda humanitaria (mínimo 600 camiones) y rehabilitación de infraestructura.
- Distribución de ayuda por la ONU y la Media Luna Roja.
- Gobierno temporal de transición con tecnócratas palestinos, bajo supervisión internacional.
- Plan económico de reconstrucción con inversión extranjera.
- Creación de una zona económica con tarifas reducidas.
- Libertad de movimiento para los gazatíes con opción de quedarse o volver.
- Hamás sin papel en el gobierno y destrucción de su infraestructura militar.
- Garantías de seguridad regionales para el cumplimiento del plan.
- Fuerza internacional de estabilización y entrenamiento de una policía palestina.
- Retirada gradual de las FDI, sin anexión de Gaza.
- Aplicación parcial del plan en zonas “libres de terrorismo” si Hamás rechaza.
- Compromiso de Israel de no atacar en Qatar.
- Programa de desradicalización mediante diálogo interreligioso.
- Vía hacia un Estado palestino tras la reforma de la Autoridad Palestina.
- Establecimiento de un horizonte político para la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.